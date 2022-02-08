Семья с шестью детьми осталась без матери в результате ДТП в Вологодской области

Сбор вещей и средств для многодетной семьи с шестью детьми объявили волонтеры вологодского Центра гуманитарной помощи «С миру по нитке». Семья проживает в селе Куркино в Вологодском районе. Мать шестерых детей погибла в ДТП, которое произошло в Сокольском районе 3 февраля.

– Все произошло внезапно. Дружная семья, мама, папа, 6 детей. Самой младшей малюточке 8 месяцев. Старшая дочь учится в техникуме, остальные дети – школьники, детский сад. Папа был временно без работы, поэтому семья затеяла ремонт в своем деревянном стареньком доме. Не богато, но чистенько и уютно в доме с печным отоплением. Страшная авария разделила жизнь на ДО и ПОСЛЕ… – говорится на странице центра «С миру по нитке» в социальной сети.

3 февраля многодетная мама ездила в Сокол, чтобы получить водительские права.

– Их поехало сразу несколько человек на одной машине. Все они учились и планировали получать права, за этим и поехали. И вот трое погибли, – рассказали NewsVo знакомые этой семьи.

С детьми остался папа. Есть у семьи и другие родственники.

– Старшая дочь помогает с малышкой. Малютка была на грудном вскармливании, перешли на смесь. Ремонт в доме не доделан – в доме холодно и очень нужны обогреватели, сушилка для белья. Необходимы продукты длительного хранения, любая бытовая химия. Памперсы номер 4, детские влажные салфетки, каши, пюрешки, смесь – можно «Белакт» для 8 месяцев, – сообщают волонтеры в объявлении о сборе помощи.

Сообщается, что в этой семье помимо восьмимесячной девочки еще растут: девочка 3 года, мальчик 6 лет, мальчик 8 класс и старшая девочка учится в техникуме.

Вещи для этой семьи можно принести в Центр гуманитарной помощи по адресу: Вологда, Горького, 87, 2-й этаж с пометкой «для папы с шестью детьми». Реквизиты для материальной помощи размещены на странице центра.

Волонтеры также просят вологжан не отправлять переводы на личные счета неизвестным людям, так как мошенники уже активизировались и начали отправлять сообщения с просьбой о помощи от имени родственников этой семьи.

