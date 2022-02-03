Три человека погибли в ДТП в Сокольском районе

В Сокольском районе три человека погибли при столкновении «Шевроле Круз» и «Шевроле Нива». Авария произошла на 512 километре автодороги Москва — Архангельск 3 февраля в 9:15.

По предварительной информации, 34-летний водитель «Шевроле Круз» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Шевроле Нива» под управлением 24-летнего мужчины.

«В результате ДТП погибли 3 пассажира, которые находились в салоне автомобиля Шевроле Круз», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Данные погибших и обстоятельства ДТП устанавливаются.