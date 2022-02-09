Сгоревший памятник архитектуры Дом Шахова могут изъять из частного владения в казну Вологодской области

Дом Шахова может быть изъят из частного владения в казну Вологодской области. Такой вариант развития событий сотрудники администрации города Вологды сообщили журналистам областной газеты «Красный север».

Напомним, что федеральный памятник архитектуры конца 19-го века дом Шахова, который находится в Вологде на Воровского, 34, сильно пострадал в пожаре в октябре прошлого года. Сотрудники Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области задокументировали утрату большей части стен, полную утрату временной кровли, искривление сохранившихся частей сруба, а также обрушение кирпичной брандмауэрной стены.

В этом состоянии дом-памятник был частично выставлен на продажу. Торги назначены на 25 февраля.

Но проблема еще в том, что у этого дома шесть собственников. На продажу выставлен не весь памятник, а только 42/80 доли, которые принадлежат администрации города.

– Памятник – это единый организм, а собственников несколько. Там не понятно, что такое 42/80. Это вся кровля, или это весь первый этаж? Оно неделимо. – рассказала NewsVo Елена Доможирова, начальник управления культуры и историко-культурного наследия администрации города Вологды.

До пожара этот памятник архитектуры долгие годы находился в аварийном состоянии. Живший здесь вологодский фотограф Леонид Стариков, пытался добиться восстановления дома, но на свои обращения в органы власти получал отписки.

– Администрация города активно искала инвестора, который смог бы договориться с собственниками и выкупить у них доли в доме, а после этого выйти с предложением в муниципалитет и организовать проведение необходимых работ, – рассказал «Красному северу» заместитель начальника Управления культуры и историко-культурного наследия администрации Вологды Александр Борисовский. – И у нас был неплохой вариант: московский инвестор был готов восстановить здание при условии продажи ему всех долей недвижимости. Согласитесь, его желание владеть всем зданием при условии вложения немалых средств в реставрацию вполне разумно. Однако один из физических лиц-собственников отказался от предлагаемой сделки. После октябрьского пожара 2021 года, приведшего к утрате аутентичных конструкций, инвестор потерял интерес к Дому Шахова.

По словам Александра Борисовского, при отсутствии инвестора, заинтересованного в приобретении здания, единственным решением вопроса станет изъятие бесхозного памятника из муниципальной и частной собственности в казну Вологодской области в соответствии с Законом «Об объектах культурного наследия…».

– И такие прецеденты на Вологодчине есть. В частности, несколько лет назад своего здания-памятника на проспекте Луначарского Череповца из-за бесхозного содержания недвижимости лишился один из предпринимателей, – добавил Александр Борисовский. – В соответствии с законодательством в дальнейшем область должна продать с публичных торгов изъятый памятник и компенсировать бывшим собственникам их потери пропорционально их прежней доле за исключением стоимости, затраченной на проведение торгов и стоимости предстоящих восстановительных работ.

В материале «Красного севера» также сообщается, что сейчас по иску Комитета охраны памятников в городском суде рассматривается дело о понуждении собственников к проведению противоаварийных работ и разработке научно-проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ по сохранению памятника на улице Воровского, 34. Дело в том, что еще в 2019 году на собственников за аналогичные бездействия были составлены протоколы об административном правонарушении. Суд признал их виновными.

– В конце 2021 года мы провели анализ объекта и запросили коммерческое предложение о стоимости проведения проектных работ. Нам назвали сумму от 3,5 миллиона рублей. Сами работы стоят гораздо дороже - от 35 миллионов. Собственники не смогут покрыть свою часть затрат, мы это понимаем, – сообщил журналистам Роман Трикоз, заммэра Вологды, начальник правового управления.

Получается, что нынешние собственники долей в этом доме-памятнике могут не только не получить дохода от продажи своей доли, но еще и остаться должны государству.

– Замечательно, что власти нашли в законе такую возможность разрешения проблемы. Но эта возможность в законе не вчера появилась, а собственники дома отлынивали от обязательства по его реставрации почти два десятилетия, проблеме с поиском инвестора — чуть ли не столько же лет, – отреагировали на эти слова представители градозащитного сообщества «Настоящая Вологда».

Градозащитники задаются вопросами: