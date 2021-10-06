В Вологде сгорел дом Шахова. Это федеральный памятник архитектуры XIX века

В Вологде сгорел федеральный памятник архитектуры конца XIX века Дом Шахова, он расположен на Воровского, 34. Видео пожара появилось в группе «Онлайн Вологда» в Instagram. Очевидцы случившегося рассказывают, что пожар разгорелся буквально за три минуты.

«Дом всполыхнул на моих глазах. Очаг возгорания — первый этаж, окно справа, рядом с клиникой. Я с самого начала все видела, выезжала со двора Победы, 44, увидела маленький дымок, остановилась — уже вспыхнул огонек в окне, все мгновенно стало гореть. Я побежала к машинам, что у клиники стояли, хотела постучать, чтобы сигналки сработали, но там уже было очень жарко и все летело, пришлось вернуться обратно. Через пять минут уже приехали пожарные, и народ выскочил. Напротив — пятиэтажный дом, балконы оплавились, сетки выпали с окон. Кошмар конечно, а не зрелище!» — говорят очевидцы случившегося.

На кадрах дом полностью охвачен огнем. На месте работают пожарные.

Памятник архитектуры долгое время находился в аварийном состоянии. Значительную роль в его сохранности играл Леонид Стариков, который жил в этом доме. Несмотря на преклонный возраст и состояние здоровья, он делал все, чтобы добиться восстановления памятника.

Но на многочисленные письма в различные инстанции с просьбами о реставрации и противоаварийном ремонте чиновники на протяжении 15 лет отвечали отписками. Даже личный визит губернатора в 2012 году ни к чему не привел: Олег Кувшинников сфотографировался на крыльце памятника и дал обещание посодействовать реставрации.

В 2014 году градозащитники Вологды запустили краудфандинговую кампанию на спасение Дома Шахова. В результате удалось собрать более 200 тысяч рублей. На эти деньги волонтеры и реставраторы установили временную кровлю.

Леонид Васильевич умер почти два года назад, 20 октября 2019-го.