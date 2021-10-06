В Вологде сгорел дом Шахова. Это федеральный памятник архитектуры XIX века

06.10.2021 [Происшествия]

В Вологде сгорел федеральный памятник архитектуры конца XIX века Дом Шахова, он расположен на Воровского, 34. Видео пожара появилось в группе «Онлайн Вологда» в Instagram. Очевидцы случившегося рассказывают, что пожар разгорелся буквально за три минуты.

«Дом всполыхнул на моих глазах. Очаг возгорания — первый этаж, окно справа, рядом с клиникой. Я с самого начала все видела, выезжала со двора Победы, 44, увидела маленький дымок, остановилась — уже вспыхнул огонек в окне, все мгновенно стало гореть. Я побежала к машинам, что у клиники стояли, хотела постучать, чтобы сигналки сработали, но там уже было очень жарко и все летело, пришлось вернуться обратно. Через пять минут уже приехали пожарные, и народ выскочил. Напротив — пятиэтажный дом, балконы оплавились, сетки выпали с окон. Кошмар конечно, а не зрелище!» — говорят очевидцы случившегося.

На кадрах дом полностью охвачен огнем. На месте работают пожарные.

Памятник архитектуры долгое время находился в аварийном состоянии. Значительную роль в его сохранности играл Леонид Стариков, который жил в этом доме. Несмотря на преклонный возраст и состояние здоровья, он делал все, чтобы добиться восстановления памятника. 

Но на многочисленные письма в различные инстанции с просьбами о реставрации и противоаварийном ремонте чиновники на протяжении 15 лет отвечали отписками. Даже личный визит губернатора в 2012 году ни к чему не привел: Олег Кувшинников сфотографировался на крыльце памятника и дал обещание посодействовать реставрации.

В 2014 году градозащитники Вологды запустили краудфандинговую кампанию на спасение Дома Шахова. В результате удалось собрать более 200 тысяч рублей. На эти деньги волонтеры и реставраторы установили временную кровлю.

Леонид Васильевич умер почти два года назад, 20 октября 2019-го. 

Тэги: наследие, пожар, архитектура, памятники архитектуры

ТОП НЕДЕЛИ

Сокол взорвало видео избиения студента в общежитии лесотехнического техникума
На Вологодчине вводят запрет на посещение массовых мероприятий без QR-кода
Активисты: ПАТП-1 отменяет в Вологде 38 рейсов
«Сына я шёл умышленно убивать»: суд арестовал подозреваемого в убийстве Андрея Тарасова
Жуткая кровавая драма разыгралась накануне в Грязовецком районе
Вологда и Череповец прощаются с главным редактором газеты «Красный Север» Надеждой Кузьминской
Задержан подозреваемый в совершении убийства в Вохтоге
В Бабушкинском районе после "Кросса наций" умер девятиклассник
СК возбудил уголовное дело по факту избиения студента в Соколе
Глава Вологодского УМВД Виктор Пестерев проиграл второй суд по защите чести, достоинства и деловой репутации оппозиционеру Евгению Доможирову

Похожие новости

Администрация Вологды продает водонапорную башню на улице Сергея Орлова за 6 млн рублей

Ранее имущество пытались приватизировать всего за 1,5 млн рублей, сделку удалось отменить после возмущения общественности и проверок контролирующих органов

4262
0

«Наш Нотр-Дам»: начался сбор на спасение церкви в Крохино

Создатель проекта по спасению Крохинской церкви, стоящей в водах Белого озера, Анор Тукаева запустила новый сбор на работы по сохранению храма. Речь идёт о той самой церкви, которую снимал Василий Шукшин для фильма «Калина Красная»

2634
0

Расследование в отношении реставраторов дома Назарова начали в Вологде

Сейчас на месте исторического здания возводится конструкция из оцилиндрованного бруса. На это обратили внимание градозащитники. По их словам, происходящее является грубейшим нарушением принципов реставрации

2090
1

За спасение храма в Крохино на Белом озере дали премию «Культурное наследие»

Эта работа была отмечена в номинации «Молодое поколение» 

2613
0

У исторических поселений Вологды и Череповца появятся границы

 Их планируют утвердить в 2017  

 
1784
1

У бывшего «Лукоморья» ищут следы догрозненской Вологды

 На месте, где было кафе, идут земляные работы в режиме археологического наблюдения. Градозащитники возмущены, что работы ведутся в том числе и экскаватором

10802
5

Для оцифровки фресок Дионисия в Ферапонтово ищут местных фотографов

 Их обучением займутся специалисты из испанской компании Factum Arte, работающие с наследием по всему миру

 
2633
1

Памятник Рубцову в Тотьме стал объектом культурного наследия

В Комитете по охране объектов культурного наследия подписали документ об охранном статусе тотемского памятника поэту Николаю Рубцову. Включить этот памятник в список объектов культурного наследия предложили сотрудники Тотемского музейного объединения. 

3378
0

Фрески Дионисия в 3D: роспись Ферапонтова монастыря ждет оцифровка

Проводить ее будут специалисты компании Factum Arte, известной во всем мире созданием 3D-копии гробницы Тутанхамона, при поддержке благотворительного фонда «Пери» 

6925
0

В Вологде появилось новое достопримечательное место: Покровская слобода

 Расположена она к северу от парка Мира, и включает в себя церковь Покрова Пресвятой Богородицы и деревянную застройку XX века

5115
0

В Усадьбе Спасское-Куркино появятся тепло, крыша и окна

 «Главное сейчас – отремонтировать крышу и окна, обеспечить здание теплом. Теплотехнический расчет уже готов. После получения тех.условий будем готовить техническое задание на проектирование», – пояснил глава района

2889
0

Темой «Дней архитектуры» в Вологде в этот раз станет подлинность

Мероприятия фестиваля начнутся 2 июля и станут площадкой для обсуждения возможных вариантов развития Вологды с сохранением ее архитектурного наследия

1869
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде сгорел дом Шахова. Это федеральный памятник архитектуры XIX века
В Вологде двое водителей не поделили кольцо на улице Конева
В Череповце талисману хоккейной «Северстали» рысёнку Севе снова оторвали лапу
На Вологодчине вводят запрет на посещение массовых мероприятий без QR-кода
В Вологде задержали подозреваемого в поджоге машины во дворе на набережной 6-й Армии
Из-за сбоя в работе соцсетей трафик обычных SMS вырос почти в пять раз
Олег Кувшинников удержал позиции в ТОП-10 самых крупных землевладельцев - губернаторов
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

3151
0
05.10.2021 [БлогоVO]

Заседание штаба по коронавирусной инфекции. Заместитель губернатора Антон Кольцов — о введении QR-кодов

566
0
05.10.2021 [Обзор Прессы]

Плыла-качалась лодочка. 200 лет водным артериям Вологодской области

263
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика