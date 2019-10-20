В Вологде умер хранитель Дома Шахова, краевед и фотограф Леонид Стариков

Сегодня умер Леонид Васильевич Стариков — фотограф, краевед, хранитель Дома Шахова — федерального памятника архитектуры. Ему было 73 года.

— Наверное, главная мечта Леонида Васильевича — отреставрировать дом Шахова, где он жил, и создать в нём музей городского деревянного зодчества. Как бы ни складывались обстоятельства его жизни, он никогда не унывал и всегда надеялся на лучшее. С радостью принимал у себя всех гостей, от друзей и обычных туристов, восхищающихся его самоотверженностью, до чиновников и губернатора Олег Кувшинников, который кормил обещаниями отреставрировать дом, — пишет градозащитник Александр Дуднев.

Федеральный памятник архитектуры Дом Шахова конца XIX века на Воровского, 34 находится на грани гибели. Несмотря на аварийность, Леонид Васильевич жил в нём, спасая этим дом от разрушения, вандалов и поджигателей. Несмотря на преклонный возраст и состояние здоровья, он делал всё, чтобы добиться восстановления памятника. Но на многочисленные письма в различные инстанции с просьбами о реставрации и противоаварийном ремонте чиновники на протяжении 15 лет отвечали отписками. Даже личный визит губернатора в 2012 году ни к чему не привёл: Олег Кувшинников сфотографировался на крыльце памятника и дал обещание посодействовать реставрации.

В 2014 году градозащитники Вологды запустили краудфандинговую кампанию на спасение Дома шахова. В результате удалось собрать более 200 тысяч рублей. На эти деньги волонтёры и реставраторы установили временную кровлю.

Весной 2019 года Леонид Васильевич пережил четвёртый инсульт. Даже будучи в больнице, он продолжал беспокоится о судьбе Дома Шахова. Главная проблема с запустением памятника — в собственниках. Помимо людей, которые приватизировали квартиры и всячески продолжают уходить от обязанности заботиться и восстанавливать своё имущество, несколько квадратных метров в доме принадлежит муниципалитету.

– За 15 лет администрация города не может узнать, кто является фактическим собственником дома и не может найти инвестора на реставрацию. И департамент культуры вместе с комитетом по охране памятников не может власть употребить, чтобы заставить собственников хоть что то-делать с домом. А сами не решают юридических проблем вот уже 16 лет. Даже до сих пор дом не обследован и не имеет проекта реставрации, а если бы он был своевременно, я бы и сам без них нашёл мецената но получается, что чиновники сами не шевелятся и нам мешают... Следующая встреча у зам мера намечена на май месяц со всеми собственниками. А зачем тянуть до мая? В мае можно дом поджечь (он успеет подсохнуть!) и все проблемы снимутся почти сами собой. Нет Дома - нет проблем!, а землю продадут с молотка втридорога и все будут счастливы. Кроме меня и моих единомышленников! – писал Леонид Васильевич в апреле 2019 года.

В июне он отправил обращение на прямую линию президента. Оно осталось без ответа.

8 августа Леонид Стариков рассказал своим подписчикам об очередном визите чиновников:

— Сегодня приезжала комиссия Департамента городского хозяйства (старший Гольденберг Константин Владимирович). Залезали на крышу на чердак, прикинули, какой потребуется ремонт… НАВЕРНОЕ, ЕЩЁ ПРИЕДУТ. и сегодня пришёл Приказ из Комитета по охране объектов культурного наследия с новыми сроками реставрации Дома Шахова, а реальной и конкретной помощи, как всегда, нет никакой! Самое интересное, что письма они пишут собственникам по этому адресу, хотя уже 14 [лет] они тут не живут.

Перед этим Леонид Васильевич просил помощи у друзей — кровля снова прохудилась и требует срочного ремонта.