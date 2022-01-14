Дом Шахова выставили на продажу в Вологде

Администрация города Вологды выставила на продажу федеральный памятник архитектуры конца 19-го века дом Шахова, который находится по адресу Воровского, 34.

Напомним, дом Шахова сгорел в октябре 2021 года.

Торги назначены на 25 февраля. Форма торгов – аукцион. Последний день приема заявок – 17 февраля. Начальная цена аукциона – 567 тысяч рублей.

– Направление использования: 42/80 доли жилого дома, являющегося объектом культурного наследия федерального значения, общей площадью 312,5 кв. м, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Воровского, д. 34 (кадастровый номер 35:24:0201006:186), путем продажи на аукционе с учетом реализации преимущественного права покупки участниками долевой собственности, предусмотренного статьей 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, – сообщается в аукционной документации по дому Шахова на сайте администрации города Вологды.

Как рассказали NewsVo специалисты «Вологдареставрации», новый владелец дома по закону должен будет воссоздать здание в первоначальном виде. Что может быть использовано подлинное, должно быть использовано, что не может быть использовано, должно быть воссоздано при помощи технологий и материалов, которые были использованы изначально при возведении этого здания.

Проблема в том, что у дома несколько владельцев и сейчас администрация города выставляет на торги 42/80 доли. Причем, доли в этом здании неделимы, то есть нельзя сказать, что кому-то здесь принадлежит одна часть здания, кому-то другая. Доли у владельцев разные, но конкретной привязки к части дома нет.

– У дома Шахова просто нет другого выхода, когда только все собственники вместе объединятся и восстановят дом. Либо все собственники продадут свои доли кому-то одному, – рассказала NewsVo Елена Доможирова, начальник управления культуры и историко-культурного наследия администрации города Вологды. – Нельзя взять балку перекрытия и часть её отреставрировать, а другая рухнет. Ни физически, ни по закону это невозможно. Памятник – это единый организм, а собственников несколько. Там не понятно, что такое 42/80. Это вся кровля, или это весь первый этаж? Оно неделимо. Только после того, как суд нам это признал, мы смогли эту долю выставить на продажу, а до этого город даже продать не мог. Частные лица могут все, что угодно. Мы года три ломали голову. Потому что нежилым его не признать: если жилое, то должны быть квартиры, если квартиры, то должны быть у квартиры выделены - туалет, кухня и так далее, а там ничего этого нет, доли неделимы. Ни в одну программу с этим домом не попасть: ни в жилье, ни в аварийную. И любой человек, который был бы заинтересован, он и готов бы был купить, но два собственника продают, а два собственника – один в запое, другой говорит: «Я не продам». Кто-то будет с этим связываться? Женщин-владелиц очень жаль, они уже давно обращались: «Помогите хоть чем».

По словам Дмитрия Шумова, замначальника департамента имущественных отношений администрации Вологды, подобным образом вопрос продажи жилых долей в Вологде решается впервые:

– У нас такой практики на территории города Вологды не было, да и по России не особо много. У нас приватизация жилого фонда возможна только как приватизация квартир. В Вологде есть ряд объектов, которые являются жилыми, но фактически доли внутри этих объектов не выделены, в том числе и Воровского, 34. Таких долей в нас в Вологде порядка 25, наверное. Их заселить по закону невозможно, – рассказал NewsVo Дмитрий Шумов. – Мы посмотрели практику по другим городам. Практика такая есть – если признается юрфакт о том, что невозможно заселить данные доли и предоставить для жилья, то данные доли подлежат продаже. Мы такое решение приняли не только в отношении Воровского 34, но и в отношении порядка 5-7 объектов. Их заселить невозможно, и мы, соответственно, в дальнейшем продаем их как нежилое. Вообще, нежилые доли мы приватизируем года, наверное, с 2017 или 2016. Такая практика есть. Единственное, что относительно жилого только в прошлом году было принято решение – суд установил юрфакт, мы разрабатывали порядок, депутаты вологодской городской Думы его приняли. Мы сейчас впервые это опубликовали. Мы это делали не под Воровского, 34. Так совпало. Это в целом комплексная проблема муниципального образования.

Тем временем вологодские градозащитники заявляют, что администрация сделала не все возможное для спасения дома Шахова.

– Обладателем 42 долей из 80 муниципалитет стал еще 2018 году (до этого доля города была меньше). Тогда был жив Леонид Васильевич Стариков, единственный заинтересованный в реставрации собственник (долями обладают еще трое вологжан), а сам памятник архитектуры не был в состоянии руин, – пишут представители движения «Настоящая Вологда». – И пока Леонид Васильевич спасал дом, как мог, администрация не делала вообще ничего и делать не собиралась.

В своем посте в социальной сети вологодские градозащитники цитируют одно из писем администрации, которое получил Стариков:

«Поскольку дом находится в общей долевой собственности, выполнять работы по ремонту крыши, печи, устройству забора за счет средств бюджета города Вологды оснований не имеется», – говорится в письме.