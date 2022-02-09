По факту гибели пенсионерки на пожаре в Соколе возбуждено уголовное дело

В Соколе следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 84-летней женщины при пожаре в деревянном доме на улице Беднякова.

Как NewsVO сообщал ранее, сообщение о возгорании поступило 6 февраля около девяти часов вечера. 14 жильцов дома успели покинуть здание до прибытия пожарных.

«После его ликвидации в одной из квартир, на 2 этаже, было обнаружено тело пенсионерки, 1937 года рождения», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Для установления обстоятельств и причин происшествия назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Расследование продолжается.

Ранее NewsVO также сообщал, что для пострадавших жильцов дома организован сбор средств.