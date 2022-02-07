В Соколе начали сбор средств для пострадавших во время пожара

В комплексном центре социального обслуживания Сокольского района организован сбор средств для пострадавших во время пожара. Как сообщал NewsVo, происшествие случилось накануне вечером на улице Беднякова. В результате пожара полностью сгорел деревянный двухэтажный дом, в котором, по предварительным данным, проживали 14 человек.

«Дорогие друзья, нужна помощь в сборе помощи для погорельцев, на данный момент нужны канцелярские товары, женская одежда на девочку 1 курса, размер 44-48 и также для ее мамы размер 46-48. Также осталась без жилья и вещей беременная девушка, ей скоро рожать. Если у кого есть ненужная кроватка, коляска, помогите, пожалуйста, кто чем сможет. Также нужны детские принадлежности, пеленки, распашонки», — сообщают жители Сокола в соцсетях.

В данный момент в центре соцобслуживания собирается вся информация о пострадавших при пожаре. Также в центре открыт благотворительный магазин вещей, где граждане смогут подобрать себе предметы первой необходимости.