В Соколе начали сбор средств для пострадавших во время пожара

07.02.2022 [Общество]

В комплексном центре социального обслуживания Сокольского района организован сбор средств для пострадавших во время пожара. Как сообщал NewsVo, происшествие случилось накануне вечером на улице Беднякова. В результате пожара полностью сгорел деревянный двухэтажный дом, в котором, по предварительным данным, проживали 14 человек.  

«Дорогие друзья, нужна помощь в сборе помощи для погорельцев, на данный момент нужны канцелярские товары, женская одежда на девочку 1 курса, размер 44-48 и также для ее мамы размер 46-48. Также осталась без жилья и вещей беременная девушка, ей скоро рожать. Если у кого есть ненужная кроватка, коляска, помогите, пожалуйста, кто чем сможет. Также нужны детские принадлежности, пеленки, распашонки», — сообщают жители Сокола в соцсетях.

В данный момент в центре соцобслуживания собирается вся информация о пострадавших при пожаре. Также в центре открыт благотворительный магазин вещей, где граждане смогут подобрать себе предметы первой необходимости.

Тэги: пострадавшие, благотворительность, помощь

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодские синоптики обещают аномальное начало февраля
Родители школьников возмущены, что их детей заставили читать хвалебные стихи в честь дня рождения губернатора
Медики Вологодской области массово уходят на больничные
Три человека погибли в ДТП в Сокольском районе
В Бабаево участника поисковых экспедиций привлекли к ответственности за демонстрацию свастики
«Насморк и температура – это еще не угроза жизни»: главврач Вологодской скорой помощи просит вологжан не вызывать «скорую» без острой необходимости
Глава Великоустюгского района написал заявление в полицию на местных журналистов
Онкобольным Вологодской области придется ездить на КТ в соседний регион
Почти 40 огнеборцев были отправлены на тушение пожара в квартире в Вологде
В поликлиниках Вологодской области появятся «красные зоны» для контрольного тестирования переболевших COVID

Похожие новости

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло под Соколом

Оба водителя с различными травмами доставлены в сокольскую районную больницу

1818
0

Пять машин столкнулись на трассе Москва — Архангельск

Авария случилась сегодня в первом часу дня

2475
0

В Череповце ищут пострадавших от мошеннических действий компании «Финико»

Организаторы компании похищали средства вкладчиков

1397
0

В новогоднюю ночь полицейским Вологды пришлось оказывать помощь пострадавшим

Они спасли жизни двум вологжанам

2383
0

Водитель внедорожника пострадал в ДТП с грузовиком в Вологодском районе

Авария случилась накануне на подъезде к поселку Федотово

3434
0

Два человека пострадали в пожаре в поселке Семигородняя в Вологодской области

Пострадавшие – мужчины 39 лет и 63 лет – госпитализированы 

1129
0

Шесть человек, в том числе двое детей, получили травмы в результате ДТП в Вологодском районе

Авария случилась на трассе Вологда — Ростилово

1751
0

Две пассажирки «десятки» получили травмы в результате столкновения легковушки с Газелью

Авария случилась накануне в Вологде на перекрестке улицы Ильюшина и Окружного шоссе

1279
0

Четыре человека пострадали в ДТП в Вытегорском районе

Авария произошла на 308 километре автодороги Вологда — Медвежьегорск 24 ноября в 14:43

1586
0

Четыре человека пострадали при столкновении двух отечественных «десяток» в Вологде

Авария случилась около полуночи на Московском шоссе

1380
0

В Вологде пьяный водитель сбил перебегавшего дорогу пешехода

Инцидент произошёл на улице Беляева вечером 23 октября

1327
0

Два человека пострадали при тушении пожара в Кириллове

Загорелась баня из-за неисправности дымовой трубы

2015
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде опубликовали афишу театрального фестиваля премьер
Мошенник, представившийся военным, выманил больше полумиллиона рублей у пенсионерки из Белозерского района
Карантин для всех контактных по коронавирусу заканчивается 7 февраля
В Вологодской области снова зафиксировано рекордное количество заболевших COVID
В Вологодской области из-за коровируса перенесли «Лыжню России»
Выставка работ череповецкого художника Евгения Калачева работает в Вологде
Житель Вологды сдал в металлолом чужой грузовой контейнер
 
04.02.2022 [Общество]

Как увеличить стоимость ремонта дороги на сотню миллионов: лайфхак от череповецкой мэрии

1712
0
06.02.2022 [БлогоVO]

Директор гимназии приказала мне уволиться, так как я читала 10-классникам стихи «врагов народа» Введенского и Хармса

462
0
07.02.2022 [Обзор Прессы]

Зубры на Вологодчине

29
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика