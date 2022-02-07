В Соколе полностью сгорел 16-квартирный жилой дом

В Соколе сгорел двухэтажный деревянный жилой дом на улице Беднякова. Происшествие случилось накануне около девяти часов вечера.

По информации регионального управления МЧС, из 16-ти квартир дома 10 были жилыми. Площадь пожара составила 360 квадратных метров.

14 человек, проживавших в доме, успели выйти из горящего строения до прибытия пожарной охраны.

Предварительная причина происшествия — неосторожное обращение с огнем одного из жильцов дома. В региональном управлении МЧС также пояснили, что в ликвидации возгорания были задействованы 36 пожарных.