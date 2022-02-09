Две новые модельные библиотеки появятся в Вологде и Череповце. Вологодскую библиотеку №8 и череповецкую детскую библиотеку №13 отремонтируют и переоборудуют в рамках национального проекта «Культура». Для этого из федерального бюджета выделят по 5 миллионов рублей на каждое из этих учреждений.

На данный момент в Вологодской области в рамках нацпроекта «Культура» открыты четыре модельные библиотеки: в Вологде, Соколе, Тотьме и поселке Майский.

– Библиотека №8 считается одной из самых востребованных в Вологде. С учетом будущей застройки, она охватит сразу несколько микрорайонов: Бывалово, Тепличный, Можайский, а это около 50 тысяч человек. Книжный фонд насчитывает порядка 28 тысяч книг. Концепция многофункционального пространства сокращенно звучит как «ЛиС» – «Литература и семья», его талисманом станет лисенок, – говорится в пресс-релизе правительства Вологодской области.

Эту библиотеку не просто отремонтируют, здесь создадут четыре функциональные зоны: детскую, взрослую, зал мультимедиа и площадку со сценой для проведения мероприятий. Также в течение трех лет по нацпроекту «Культура» книжный фонд библиотеки обновят на 30%: закупят современную художественную литературу, книги по творчеству, программированию и другим востребованным темам. Работы начнутся в мае, открытие запланировано на начало учебного года.

– Обновление ждет в этом году и детскую библиотеку №13 города Череповца. Она открылась в 1993 году, и с этого времени капитальных ремонтов в ней не было. Учреждение, расположенное на проспекте Победы, 73, очень востребовано – более 15 тысяч посещений в год. Для концепции оформления выбрана сказочная тематика – сюжет сказки Алексея Толстого «Золотой ключик», а символом станет Буратино, – говорится в пресс-релизе.

Помимо ремонта здесь проведут перепланировку – оборудуют два просторных зала, и приобретут новое оборудование для проведения мероприятий.

Всего на модернизацию этих двух библиотек будет направлено почти 12 млн. рублей – из федерального и местного бюджетов.

Напомним также, что в минувшем году в Череповце за счет городского бюджета привели к модельному формату городскую библиотеку №3 и обновили библиотеку №4.

Также сообщается, что в этом году в Вологодской области планируют отремонтировать и оснастить новым оборудованием 32 библиотеки Вологодской области. Работы будут проводиться за счет средств областного бюджета в рамках программы Губернатора «Сельская библиотека».

