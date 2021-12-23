Новая библиотека открылась в Череповце после капитального ремонта

Библиотека №3 открылась в Череповце на Краснодонцев, 17 после капитального ремонта.

– Теперь это не просто книгохранилище, а целый семейный центр, – говорит мэр города Вадим Германов.

В библиотеке сохранились отделы для детей и взрослых, но теперь появились еще игровая комната, конференц-зал и музыкальная гостиная.

Сообщается, что капитальный ремонт здесь сделали в рамках городской программы «Библиотека: Перезагрузка».

– Сегодня библиотека имени Хлебова – это современное и комфортное пространство для чтения, общения, работы, развития и отдыха всей семьи, – говорится на странице библиотеки в социальной сети. – Фонд библиотеки составляет более 30 тысяч печатных изданий, в том числе газеты и журналы. С 2021 года формируются коллекции пазлов, настольных игр и комиксов.

В библиотеке работают клубы по интересам для взрослых и детей и творческие студии, проводятся культурные мероприятия, реализуются образовательные проекты, досуговые программы, организуются выставки, презентации, мастер-классы.

Ранее NewsVo рассказывал, что подобные обновленные библиотеки открываются в Вологодской области после капитальных ремонтов рамках в национального проекта «Культура». В отличие от череповецкой библиотеки там финансирование идет через Министерство культуры РФ.

Так, например, в этом году в Тотьме открылась модельная муниципальная библиотека имени Николая Рубцова. Ранее подобные библиотеки были открыты в Вологде на улице Пролетарской и в Соколе. Также начаты работы по модернизации библиотек в посёлке Майский и в Вологде на улице Трактористов.

Посетить обновленную библиотеку можно по адресу: Череповец, Краснодонцев, 17 с 11:00 до 19:00. Выходные дни – воскресенье, понедельник. В субботу с 10:00 до 17:00.

