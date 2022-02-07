В Вологде возбуждено уголовное дело после массовых отключений электроэнергии  

07.02.2022 [Общество]

Региональным управлением СК возбуждено уголовное дело по статье за халатность после массовых отключений электроэнергии. Дело возбуждено по результатам проверки прокуратуры.

«По результатам проведенного анализа установлено, что в ситуации, осложненной неблагоприятными погодными условиями, на территории региона в 2021 году произошло 774 факта отключения электроэнергии, в 2022 году произошло 137 фактов отключения электроэнергии. При этом в зоне присутствия Вологодского филиала ПАО „Россети Северо-Запад“ произошло 585 фактов отключения электроэнергии в 2021 году и 126 фактов — в 2022 году», — приводит результаты прокурорской проверки пресс-служба ведомства.

Надзорными мероприятиями установлено, что разработанный и утвержденный в 2021 году план мероприятий Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» по повышению надежности, в который были включены мероприятия по расчистке и расширению просек, замене проводов и замене опор, не обеспечивает бесперебойное и надежное электроснабжение потребителей.

«В частности, проверкой выявлены факты необеспечения Вологодским филиалом ПАО „Россети Северо-Запад“ минимальной ширины просек, что повлекло падение деревьев на линии электропередач, — также рассказали в областной прокуратуре. — Значительный износ оборудования и электросетей, недостаточный контроль со стороны руководства филиала за своевременным осмотром и обслуживанием электросетевого имущества спровоцировали возникновение часто повторяющихся аварий и инцидентов».

Как сообщал NewsVo, по фактам выявленных нарушений в конце января руководителю Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» было внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования, а также ход предварительного расследования уголовного дела находятся на контроле областной прокуратуры.

 

Тэги: отключение электричества, прокуратура, уголовное дело

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