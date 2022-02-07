В Вологде возбуждено уголовное дело после массовых отключений электроэнергии  

Региональным управлением СК возбуждено уголовное дело по статье за халатность после массовых отключений электроэнергии. Дело возбуждено по результатам проверки прокуратуры.

«По результатам проведенного анализа установлено, что в ситуации, осложненной неблагоприятными погодными условиями, на территории региона в 2021 году произошло 774 факта отключения электроэнергии, в 2022 году произошло 137 фактов отключения электроэнергии. При этом в зоне присутствия Вологодского филиала ПАО „Россети Северо-Запад“ произошло 585 фактов отключения электроэнергии в 2021 году и 126 фактов — в 2022 году», — приводит результаты прокурорской проверки пресс-служба ведомства.

Надзорными мероприятиями установлено, что разработанный и утвержденный в 2021 году план мероприятий Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» по повышению надежности, в который были включены мероприятия по расчистке и расширению просек, замене проводов и замене опор, не обеспечивает бесперебойное и надежное электроснабжение потребителей.

«В частности, проверкой выявлены факты необеспечения Вологодским филиалом ПАО „Россети Северо-Запад“ минимальной ширины просек, что повлекло падение деревьев на линии электропередач, — также рассказали в областной прокуратуре. — Значительный износ оборудования и электросетей, недостаточный контроль со стороны руководства филиала за своевременным осмотром и обслуживанием электросетевого имущества спровоцировали возникновение часто повторяющихся аварий и инцидентов».

Как сообщал NewsVo, по фактам выявленных нарушений в конце января руководителю Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» было внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования, а также ход предварительного расследования уголовного дела находятся на контроле областной прокуратуры.