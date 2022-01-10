Олег Кувшинников: «Такого массового отключения электроэнергии никогда не было в истории Вологодской области»

10.01.2022 [Происшествия]

Аварии в системе жилищно-коммунального хозяйства, которые произошли во время длительных новогодних каникул, обсуждали сегодня на совещании в правительстве области.

По словам начальника департамента топливно-энергетического комплекса области Евгении Мазановой, всего было зафиксировано 109 фактов ограничения потребления коммунальных ресурсов в Сокольском, Череповецком, Устюженском, Кирилловском, Чагодощенском, Вытегорском, Великоустюгском, Вожегодском и Вологодском районах области.

«Зафиксировано 90 фактов отключения электроэнергии. Без электричества остались 1600 человек в период с 31 декабря по 1 января и 7 января, - рассказала Евгения Мазанова. – Основной причиной стало налипание на кроны деревьев с последующим падением деревьев на линии электропередач и схлестыванием проводов. 31 числа только в Череповецком районе единовременно было отключено 30 населенных пунктов».

Как заявил губернатор региона Олег Кувшинников, «такого масштабного отключения электроэнергии еще никогда не фиксировали в истории Вологодской области».

По словам директора МРСК Северо-Запад Константина Котикова, энергетики извлекли уроки из декабрьских отключений электроэнергии и восстановление поврежденных участков проходило в этот раз значительно быстрей. Также в настоящее время разрабатывается план, в ходе которого будут определены основные мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей, - пояснил Котиков.

«Уверен, что мы примем все меры, чтобы в дальнейшем не допускать таких веерных отключений электроэнергии», - подвел итог глава региона.

Ранее NewsVo сообщал, что после очередного отключения света жители Череповецкого района написали обращение к главе региона.   

Тэги: аварии, ЖКХ, электроэнергия

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