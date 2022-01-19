Авариями на электросетях в Вологодской области займутся следователи СК

19.01.2022 [Общество]

Заместитель прокурора Вологодской области Игорь Даниленко отметил ненадлежащую организацию вологодским филиалом ПАО «Россети Северо-Запад» электроснабжения населения и объектов социальной инфраструктуры в регионе. Представитель прокуратуры также заявил о низкой эффективности работы организации по предотвращению аварийных ситуаций и принятию безотлагательных мер к их устранению.

На совещании в правительстве области зампрокурора вручил и.о. директору филиала Константину Котикову представление об устранении нарушений закона, связанных с отсутствием организованного систематического информирования населения о причинах аварий, предполагаемых сроках отключения электроэнергии, а также мерах, принимаемых для исправления ситуации.

Материалы прокурорской проверки уже направлены в региональное следственное управление СК для уголовно-правовой оценки нарушений закона.

Как сообщал NewsVo, в течение этой зимы в западных районах Вологодской области происходят систематические отключения электричества.

Перебои с электроэнергией начались с середины декабря и за прошедший месяц в ряде населенных пунктов света не было по несколько дней. Энергетики заявляли о том, что основные проблемы им создавали осадки. Под тяжестью снега деревья падали на линии электропередач и в результате залипали провода.

По заявлению первого заместителя губернатора Антона Кольцова, только в 2022 году в электросетевом комплексе региона зафиксировано уже 137 аварий.

«Граждане свирепеют не только от отключений электроэнергии, но и от того, что не владеют никакой информацией и не понимают перспектив. Настаиваю, чтобы вы имели свой официальный канал предоставления информации посредством сети интернет и горячих линий», - обратился Кольцов к энергетикам.

По его словам, только в Череповецком и Устюженском районах на данный момент необходимо привести в нормативное состояние порядка 466 километров высоковольтных линий. Правительство области готово оказать помощь энергетикам в расчистке просек высоковольтных линий, - также пояснил Кольцов.

Тэги: прокуратура, отключение электричества, аварии

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