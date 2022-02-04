Череповчанина осудили за кражу ювелирных украшений, совершённую больше пяти лет назад

04.02.2022 [Происшествия]

В Череповце суд вынес приговор 37-летнему местному жителю, признанному виновным в краже в особо крупном размере.

Как NewsVO сообщал ранее, мужчину обвиняли в краже из ювелирного магазина в одном из торговых центров в Заягорбском районе города. Инцидент произошёл в сентябре 2016 года. По версии следствия обвиняемый, которому тогда было 32 года, ночью блокировал работу охранной сигнализации и проник в ТЦ. Разбив витрину магазина, он похитил украшения на общую сумму более 2,5 миллионов рублей.

«Подсудимый вину не признал. Пояснил, что в сентябре 2016 года он работал в агентстве недвижимости и проблем с деньгами не имел, ювелирные изделия не крал. О своей причастности к их хищению узнал в 2017 году от сотрудников полиции, когда находился под стражей по уголовному делу о хищении снегоходов», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Причастность мужчины к краже установили, в частности, по следам крови, найденным на месте преступления. По одной из версий подсудимого, в СИЗО у него трижды брали кровь для исследования, и кто-то мог нанести её на место кражи. По другой версии, он поранился в ТЦ упаковкой безалкогольного напитка.

«Вина подсудимого подтвердилась всеми материалами дела и показаниями свидетелей», — также говорится в сообщении региональной пресс-службы судов.

Осуждённому назначено наказание в виде шести лет колонии общего режима с дальнейшим ограничением свободы на один год. В пользу потерпевшей стороны с него также взыскали 2 534 712 рублей причинённого ущерба и 5000 рублей процессуальных издержек.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее NewsVO сообщал, что жителю Череповца грозит наказание за убийство 17-летней давности.

Тэги: кража, драгоценности, магазин, приговор

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