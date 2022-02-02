Жителю Череповца грозит уголовное наказание за убийство, совершённое 17 лет назад

В Череповце следователи завершают расследование уголовного дела по факту убийства 44-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Тело потерпевшей было обнаружено в её квартире в январе 2005 года. Установить лицо, причастное к её убийству, на первоначальном этапе следствия не удалось.

В августе 2021 года дело взял на контроль заместитель председателя СК РФ Александр Клаус. В результате дополнительных следственных мероприятий удалось установить причастность к преступлению 44-летнего знакомого семьи погибшей.

По версии следствия, он пришёл в квартиру, где в тот момент находилась только пострадавшая, ударил её молотком по голове и задушил. После мужчина украл из квартиры деньги и мобильный телефон и скрылся.

Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве и разбое. Его задержали и заключили под стражу.

Ранее NewsVO сообщал, что в Белозерском районе будут судить мужчину, который застрелил на охоте 11-летнего сына.