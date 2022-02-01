В Белозерске будут судить мужчину, который застрелил 11-летнего сына на охоте

01.02.2022 [Происшествия]

В Белозерске завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в неосторожном причинении смерти 11-летнему сыну.

Как NewsVO сообщал ранее, потерпевший скончался Белозерской ЦРБ, куда поступил с огнестрельным ранением вечером 26 августа. Ранение он получил на Лозско-Азатском озере у деревни Перховта в Белозерском районе, куда приехал с отцом охотиться на уток.

Перемещаясь по озеру на лодке, мужчина, проявив преступную неосмотрительность, не поставил заряженное ружьё на предохранитель и положил оружие на сиденье, направив ствол в сторону ребёнка, который сидел у носа лодки.

«При движении на лодке мужчина задел спусковой крючок заряженного ружья, в результате чего произошел выстрел в мальчика, в результате которого тот был ранен и в последующем скончался», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: гибель ребенка, охота, родственники, смерть по неосторожности
Фото СУ СК РФ по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде на кольце по улице Конева опробовали реверсивную схему движения
Вологодские синоптики обещают аномальное начало февраля
«Мировым башням под Вологдой» досталось серебро всероссийского конкурса арт-объектов
В Вологде ищут таксиста, ударившего на дороге женщину-водителя
Элитный комплекс с туалетом во дворе: жители Маурино Вологодского района пятый год живут без благ цивилизации
Прокуратура области требует вернуть незаконно полученные «Аквалайном» деньги
Вологодский губернатор заболел коронавирусом
В Вологодской области временно приостанавливается оказание плановой медицинской помощи
Дальнейшую судьбу кинотеатра «Салют» обсудили жители Вологды
В Ленобласти нашли тело женщины, утонувшей при купании в Крещение

Похожие новости

Суд отказал в аресте жителя Белозерского района, которого подозревают в убийстве 11-летнего сына

Следствие считает, что мужчина может скрыться или оказать давление на свидетелей, однако суд посчитал, что доказательств этому нет

2135
0

Суд в Вытегре отправил под арест водителя, насмерть сбившего 16-летнего велосипедиста

Подозреваемый просил не лишать его свободы, ссылаясь на нарушение ПДД самим велосипедистом - тот двигался по проезжей части

1992
0

Самодельная лодка перевернулась на реке под Череповцом: утонул подросток

Трагедия произошла на реке Конома 22 августа

1173
0

Сбивший насмерть 16-летнего велосипедиста в Вытегорском районе водитель задержан

В отношении него возбуждено уголовное дело по  ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена)

3830
0

Череповчанка потеряла дочь и не может добиться ответа у врачей, можно ли было ее спасти

Жительница Череповца Ирина Красушкина в 2018 году потеряла дочь. Малышка Арсения прожила всего месяц. Ирина считает, что виной всему плачевное состояние медицины в городе. Уже три года женщина пытается понять, можно ли было спасти ее дочь, если бы все было сделано вовремя. Но до сих пор не может получить ответы на свои вопросы.

5743
0

В Кадуе владельцу септика, в котором утонул мальчик, на полгода ограничили свободу

Кадуйский районный суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности 

2625
0

Получивший электротравму на крыше поезда в Вологде подросток скончался

Сообщение об этом появилось 13 июня в группе "ТОС Ковырино"

4331
0

В Вологодском районе в пруду утонул восьмилетний мальчик

Трагедия произошла в СНТ «Шограш» вблизи поселка Можайское

3174
0

В Вологде 14-летний мальчик умер, вдыхая газ

Трагедия произошла 20 сентября за рестораном на улице Марии Ульяновой

3913
0

В Белозерском районе подросток умер от удара током

По факту гибели 16-летнего мальчика проводится проверка

2008
0

В Череповце суд оправдал обвиняемого в гибели двухлетней пациентки врача

Исследованными доказательствами виновность Светланы Роговой в причинении ребенку смерти по неосторожности не нашла своего подтверждения

1225
0

На затопленном карьере вблизи деревни Барское под Вологдой утонул ребенок

Трагедия произошла вечером 7 июля

2736
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В посёлке Климовское Череповецкого района произошёл пожар на территории бывшей птицефабрики
Медики Вологодской области начали массово уходить на больничные
Два хоккеиста череповецкой «Северстали» признаны лучшими игроками КХЛ
В сентябре вступит в силу закон об обязательной маркировке и учете домашних животных
«Насморк и температура – это еще не угроза жизни»: главврач Вологодской скорой помощи просит вологжан не вызывать «скорую» без острой необходимости
В Белозерске будут судить мужчину, который застрелил 11-летнего сына на охоте
В Чагодощенском районе задержали пьяного водителя на угнанной машине
 
27.01.2022 [Общество]

Элитный комплекс с туалетом во дворе: жители Маурино Вологодского района пятый год живут без благ цивилизации

3135
0
01.02.2022 [БлогоVO]

Почему учителей, которые не сделали прививку отстранили от работы, не продумав о том, кто дальше будет учить детей?

228
0
30.01.2022 [Обзор Прессы]

«Шла овча из Череповча». Анна Самохина — прекрасное лицо лихих 90-х

923
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика