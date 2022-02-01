В Белозерске будут судить мужчину, который застрелил 11-летнего сына на охоте

В Белозерске завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в неосторожном причинении смерти 11-летнему сыну.

Как NewsVO сообщал ранее, потерпевший скончался Белозерской ЦРБ, куда поступил с огнестрельным ранением вечером 26 августа. Ранение он получил на Лозско-Азатском озере у деревни Перховта в Белозерском районе, куда приехал с отцом охотиться на уток.

Перемещаясь по озеру на лодке, мужчина, проявив преступную неосмотрительность, не поставил заряженное ружьё на предохранитель и положил оружие на сиденье, направив ствол в сторону ребёнка, который сидел у носа лодки.

«При движении на лодке мужчина задел спусковой крючок заряженного ружья, в результате чего произошел выстрел в мальчика, в результате которого тот был ранен и в последующем скончался», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.