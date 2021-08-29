11-летний мальчик с огнестрельным ранением умер в больнице Белозерска

В Белозерской ЦРБ умер 11-летний мальчик, который поступил туда с огнестрельным ранением. По информации следователей, перед этим он вместе с отцом охотился на уток на озере.

Ребенок поступил в больницу около 20 часов 26 августа. Спустя несколько часов мальчик скончался, его не удалось спасти.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, ребенок получил смертельное ранение на Лозско-Азатском озере у деревни Перховта в Белозерском районе. Мальчик и отец в это время находились в резиновой лодке.

— К настоящему времени в качестве подозреваемого допрошен 38-летний отец погибшего, пояснивший о том, что он с сыном, находясь в лодке, охотились на водоплавающую дичь. Кроме того, допрошены родственники и знакомые семьи, изъяты и осмотрены лодка и оружие, назначен комплекс судебных экспертиз, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Обстоятельства трагедии устанавливаются, проверяются показания подозреваемого. Возбуждено уголовное дело. По какой статье — в региональном управлении следственного комитета не сообщают.