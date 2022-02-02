Скончалась Вера Ильинская – единственный потомок поэта Константина Батюшкова

02.02.2022 [Культура]

30 января во Львове скончалась Вера Борисовна Ильинская. Ей было 88 лет.

– На последнее время она была единственным потомком поэта Константина Батюшкова по прямой линии и являлась прапраправнучатой племянницей его старшей сестры Анны в замужестве Гревениц, – рассказала NewsVo Ирина Чекалова, бывший сотрудник Вологодского музея-заповедника, занимавшаяся изучением биографии поэта.

Известно, что у Константина Батюшкова детей не было, у его сестры Александры – тоже, у сестры Варвары сын погиб. Вера Борисовна – была прямым потомком старшей сестры поэта, Анны. 

– Были еще потомки Шипиловых и Батюшковых в Москве, но это всё ветви, – говорит Ирина Васильевна. – О том, что Вера Борисовна является потомком поэта, она узнала от отца. У них осталось очень много документов. В начале 2000-х годов, по-моему, в 2002-м Вера Ильинская написала письмо в Вологодский музей-заповедник. Она и раньше писала в наш музей, но, видимо, письмо попало не тому, к кому надо. А в этот раз я как раз занималась изучением окружения Батюшкова и мне передали это письмо. Я с ней связалась и у нас началась переписка. Потом, в 2005-м году, она приехала сюда вместе с родственниками.

Вера Ильинская приезжала в Вологду один раз в 2005 году. Тогда она присутствовала на панихиде на могиле поэта в Спасо-Прилуцком монастыре, затем при открытии мемориальной доски на доме №20 по Советскому проспекту, где проживал поэт с 1833 по 1844 год. Побывала в усадьбе Батюшковых в Даниловском.

– Она была человеком очень энергичным, целеустремленным, жизнелюбивым, интересующимся многими вопросами жизни, культуры, политики. Очень любила путешествовать.

Специалисты считают, что с кончиной Веры Борисовны оборвалась, вероятно, последняя нить прямых потомков поэта, так как детей Вера Борисовна не оставила.

Константин Николаевич Батюшков (18 [29] мая 1787, Вологда — 7 [19] июля 1855, Вологда) — русский поэт и прозаик. Он он много трудился над обработкой родной поэтической речи и придал русскому стихотворному языку такую гибкость, упругость и гармонию, каких русская поэзия того времени еще не знала. Белинский, очень высоко ценя дарования Батюшкова, так сказал о его поэзии: «Это еще не пушкинские стихи: но после них уже надо было ожидать не других каких-нибудь, а пушкинских». В 10-е годы XIX века Батюшков воспринимался как классик русской поэзии, произведения которого многие читатели знали наизусть. Батюшков прежде всего старался быть искренним и избегать всего натянутого, надуманного, искусственного. Многие считают, что проявившееся с годами бeзyмиe пoэтa — peзyльтaт нe сколько нacлeдcтвeнной болезни, сколько его пoвышeннoй paнимocти.

Сейчас в Вологде нет музея Константина Батюшкова. Но в центре города есть улица его имени и памятник поэту на главной исторической площади. Похоронен Константин Батюшков на территории Спасо-Прилуцкого монастыря. Однако до сих пор ходят споры по поводу точного местонахождения его могилы.

Тэги: Батюшков

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