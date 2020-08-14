Истинное место захоронения поэта Батюшкова оказалось «где-то под деревом» в Прилуках

Исследователи творчества и судьбы поэта Константина Николаевича Батюшкова определили подлинное место его захоронения. Надгробие, в настоящее время установленное в Спасо-Прилуцком монастыре, находится не совсем на своем месте.

Он скончался от тифа 19 июля 1855 года в Вологде в возрасте 68 лет. К тому времени поэт страдал душевным расстройством. Ещё в 1830 году в Москве Батюшкова посещал Александр Пушкин. Считается, что его стихотворение «Не дай мне Бог сойти с ума» навеяно впечатлением от этого визита.

Согласно завещанию, Батюшкова похоронили в некрополе Спасо-Прилуцкого монастыря и установили украшенный ангелом памятник. Он сильно пострадал после революции. На территории обители находились казармы, склады, в том числе военные, и тюрьма. В итоге надгробие и вовсе уронили.

В 50-х годах монастырь начинали реставрировать. Памятник вновь установили, предусмотрительно заменив ангела на барельеф поэта, но место тогда выбрали произвольно. Сейчас чтобы определить подлинное место упокоения поэта, провели замеры на месте, сообщает телеканал «Русский север». Затем исследователи взяли фотографии (ранние и поздние) и занесли в специальную программу. С помощью неё удалось получить координаты, ориентируясь на кладбищенскую усыпальницу.

«То естьпо результатам компьютерного совмещения старинных фотографий, у нас могила поэта Батюшкова находится где-то под этим деревом», — поведал исследователь Владислав Калашников, показывая на вяз, который начал расти на этом месте 50 лет назад.

О жизни поэта Батюшкова в родовом имении Хантаново можно почитать в рубрике БлогоVo на NewsVo.