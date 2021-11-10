Памятник поэту Константину Батюшкову отреставрируют в Вологде

Памятник поэту Константину Батюшкову, который установлен в Вологде на берегу реки, готовят к реставрации.

На сайте Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области опубликован акт государственной историко-культурной экспертизы, в котором подробно описывается перечень работ.

восстановление утраченных деталей (стремена и поводья) методом литья по эскизам на основании иконографических материалов (архивных фотографий) кремление с помощью латунных шиплек с последующим патированием;

ремонт гранитных плит постамента;

ремонт некоторых элементов (уши коня, сапог поэта, табличка);

обработка скульптуры антикоррозийным раствором.

Также реставрация требуется двум скульптурам, которые находятся рядом и входят в ансамбль памятника.

Так, например, скульптуре девушки на постаменте требуется восстановить утраченную свирель; косметический ремонт некоторых элементов (колени, голова, рукава, ноги); обработка скульптуры антикоррозийным раствором, а также ремонт гранитных плит в основании постамента.

Скульптуре богини Афины восстановят копьё по эскизам на основании архивных фотографий; отремонтируют шлем, щит и рукоятку; обработают скульптуру антикоррозийным раствором и отремонтируют гранитные плиты постамента.

В план ремонтных работ включены также демонтаж существующих гранитных плит ступеней лестниц толщиной 30 мм; демонтаж монолитного бетонного основания ступеней; выемка грунта; устройство песчаного основания с послойным уплотнением и монтаж гранитной тротуарной плитки нескользящей толщиной 50 мм.

По завершении работ газоны засеют травой.

Сроки проведения реставрации и суммы, которые планируется потратить на работы, пока не сообщаются.

Памятник Константину Батюшкову был установлен в Вологде в честь 200-летия со дня рождения поэта в 1987 году. Его создатель – Вячеслав Клыков, советский и российский скульптор, президент Международного фонда славянской письменности и культуры. В скульптурную композицию входят четыре фигуры, которые имеют аллегорический смысл: образ поэта Батюшкова, его коня, крестьянской девушки со свирелью и Афины Паллады.

Многие вологжане называют эту композицию «памятник коню Батюшкова» и любят пошутить, что автор явно польстил поэту, изобразив его мощнее лошади, хотя известно, что Батюшков был невысокого роста и щуплого телосложения.

– Батюшков был небольшого роста: у него были высокие плечи, впалая грудь, русые волосы, вьющиеся ох природы, голубые глаза и томный взор. Оттенок меланхолии во всех чертах его лица способствовал его бледности и мягкости его голоса, и это придавало всей его физиономии какое-то неуловимое выражение... Когда он говорил, черты лица его и движения оживлялись; вдохновенно светились его глаза, – писала в воспоминаниях Е. Г. Пушкина, жена известного в Москве острослова и неудачника А. М. Пушкина (однофамильца гениального поэта).

Константин Николаевич Батюшков — русский поэт и прозаик — родился в Вологде 18 [29] мая 1787 года, умер в Вологде 7 [19] июля 1855 года.

Музей-квартира поэта Константина Батюшкова в Вологде не подлежит восстановлению.

Могила поэта находится на территории Спасо-Прилуцкого монастыря в Вологде, однако исследователи считают, что надгробие, которое здесь установлено, стоит не совсем на своем месте.