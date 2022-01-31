В Великоустюгском районе выбрали нового главу Усть-Алексеевского сельского поселения

В Великоустюгском районе завершились выборы главы Усть-Алексеевского сельского поселения. По результатам голосования победил кандидат Денис Владимирович Офицеров.

На своей странице в соцсети избранный глава поселения поблагодарил всех, кто отдал за него свой голос.

«Впереди нас ждёт большая работа по развитию Усть-Алексеевского сельского поселения. Не оставайтесь в стороне, будем вместе строить планы на будущее, вместе создавать достойные условия жизни для будущих поколений», — написал Офицеров.

Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин поздравил Дениса Владимировича с победой на выборах и добавил, что, по предварительным итогам, за Офицерова проголосовали около 400 человек.

«Желаю Вам успешной и плодотворной работы, Денис Владимирович, на новом ответственном посту. Я уверен, Вы оправдаете надежды своих земляков и сдержите данные Вами обещания, а я помогу и поддержу», — написал Кузьмин.

Активистка движения «#ГорбачёвоНЕпомойка», выступающего против строительства на территории Усть-Алексеевского сельского поселения полигона ТКО, Ксения Сотникова присутствовала на выборах в качестве наблюдателя.

«Когда завершился подсчёт голосов и Денис Владимирович благодарил комиссию за работу, я публично и громко при всех выразила надежду на сотрудничество нового главы с экодвижением #ГорбачёвоНЕпомойка и он как будто одобрительно закивал и даже попросил наш значок. Что ж, возьму на себя труд отвезти значок лично и плотно пообщаться о дальнейшем сотрудничестве», — говорится в сообщении на странице Ксении.

Она также добавила, что постарается убедить Офицерова во «вредности муниципальной реформы», согласно которой сельские поселения и их администрации будут упразднены. О рассмотрении законопроекта общих принципов организации местного самоуправления NewsVO сообщал ранее.