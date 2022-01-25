Госдума сегодня начнет рассмотрение законопроекта о местном самоуправлении

25.01.2022 [Политика]

Законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в системе публичной власти остается на рассмотрении Госдумы. Такое решение депутаты приняли во вторник, 25 января.

В ходе пленарного заседания депутат от КПРФ Алексей Куринный предложил не обсуждать законопроект.

«На взгляд фракции, он не прошёл достаточной общественной экспертизы, не прошёл через публичные слушания. Сохраняется огромное число вопросов сегодня к отдельным его положениям», — пояснил он.

По мнению депутата Законодательного собрания Вологодской области Евгения Шулепова, реформа местного самоуправления — стратегическая ошибка. Законопроект упраздняет сельские поселения и их администрации. Исчезает понятие «вопрос местного значения». Вместо глав на местах управлять будут сельские старосты, а ответственность за все понесет глава района.  

«От вертикализации власти нам, наоборот, нужно уходить, выстраивая надежную работающую горизонталь. Государственная политика должна начинаться снизу — от каждого конкретного человека. Каждое поселение должно иметь свою стратегию развития, свои управленческие кадры и свои ресурсы, чтобы воплощать эту стратегию в жизнь», — считает Евгений Шулепов.

Депутат ставит в пример работу одного из поселений Верховажского района, где только от одной деревни за последние 10 дней местная администрация получила больше 20 обращений.

«Перегорела лампочка в уличном фонаре, дорогу к почте замело снегом, в кочегарке пьяный кочегар не вышел на работу, к делянке не проехать, чтобы заготовить дрова, одинокого больного человека нужно доставить из глухой деревни в райбольницу и так далее, и тому подобное. Всего в районе 231 населенный пункт. И в каждом — похожие проблемы, которые сейчас решают власти на местах», — объясняет парламентарий.

По словам Шулепова, с принятием закона местные жители останутся один на один со своими проблемами и никакие обращения к власти дело не спасут, поскольку власть в лице главы района физически не сможет обработать шквал обращений.

«Простая арифметика — только за месяц верховажский глава получит порядка 10 тысяч обращений от своих жителей. Выход у него будет один — застрелиться. А у селян — собрать чемодан и уехать в город, где есть свет, тепло, канализация, магазин, школа, детсад, дорога, тротуар и другие элементарные блага цивилизации», — написал на своей странице в соцсетях Евгений Шулепов.

Как считает депутат, последствием принятия реформы местного самоуправления станет не только разрушение работающей системы, но и мощный социальный взрыв.

«В существующей накаленной добела обстановке — это реальный сценарий развития событий», — уверен Шулепов.

Законопроект, регламентирующий общие принципы местного самоуправления, был внесён в Госдуму в середине декабря 2021 года. Как пояснили авторы законопроекта — Павел Крашенинников и Андрей Клишас, он нацелен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти, - пишет "Парламентская газета".  В частности, Клишас рассказал, что документ «устанавливает закрытый перечень из 27 неотъемлемых полномочий местного самоуправления и перечень тех полномочий, которые могут быть перераспределены на региональном уровне», что позволит «настроить систему для наиболее эффективного решения задач в интересах населения».

Тэги: закон, местное самоуправление, госдума
фото: страница Евгения Шулепова в соцсетях

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