Вологодский городской суд поддержал прокуратуру и отменил повышенную плату за мусор в регионе

Прокуратура Вологодской области провела проверку в отношении регионального оператора Восточной зоны — ООО «Аквалайн». По результатам надзорных мероприятий прокурорские работники выявили нарушения законодательства о предоставлении коммунальных услуг, а также законодательства о банкротстве.

Прокуратура Вологодской области подала иск в городской суд к ООО «АкваЛайн» с требованием признать незаконным доначисление региональным оператором населению Восточной зоны Вологодской области платы за оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами за 2019 год, а также возвратить незаконно полученные от граждан в результате такого доначисления денежные средства.

Ранее NewsVO писал, что в ноябре жители Восточной части Вологодской области получили квитки за вывоз мусора, в которых цена на услугу была выше, чем обычно. Таким образом региональный оператор «АкваЛайн» намерен вернуть разницу за понижающий коэффициент.

Соглашение о применении понижающего коэффициента к тарифам на вывоз ТКО было заключено между ООО «АкваЛайн» и департаментом ТЭК и ТР в 2019 году, потому что жители области возмутились установленными ценами на «мусорные» услуги.

В результате применения понижающих коэффициентов региональный оператор недополучил причитающиеся ему в соответствии с утвержденным предельным единым тарифом денежные средства в размере 149 202 775,77 рублей.

ООО «АкваЛайн», полагаясь на соглашение с департаментом ТЭК и ТР о понижающем коэффициенте от 2019 года, предъявил последнему всю вышеуказанную сумму к возмещению. Однако департамент отказался от добровольного возмещения и выиграл суд по данному спору.

Тогда региональный оператор решил возместить коэффициент за счет жителей, увеличив платежи за вывоз мусора.

Прокуратура потребовала признать незаконным доначисление региональным оператором населению платы за оказание услуги по обращению с ТКО за 2019 год, а также вернуть незаконно полученные деньги.

Прокуратурой области перед судом ставился вопрос о принятии обеспечительных мер в виде запрета ООО «Аквалайн» совершать действия по доначислению платы за 2019 год и использовать поступившие в результате этого денежные средства потребителей.

28 января 2022 года заявление прокуратуры области о принятии обеспечительных мер удовлетворено.

«Действие приказа, на основании которого региональным оператором производились доначисления, приостановлено до момента вступления решения суда, которое будет принято по иску прокуратуры, в законную силу. До того же момента внешнему управляющему ООО „Аквалайн“ запрещено использовать денежные средства, поступившие от граждан. В настоящее время принимаются меры для немедленного исполнения определения суда», — сообщает прокуратура Вологодской области.

Если обеспечительные меры не будут отменены вышестоящим судом, жители областной столицы и восточных регионов области, в квитанциях которых появились доначисления платы за вывоз мусора за 2019 год, вправе не производить их оплату.