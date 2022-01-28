Прокурор области взял под личный контроль проект комплекса по сортировке ТКО под Великим Устюгом

28.01.2022 [Общество]

Областной прокурор Андрей Тимошичев во время визита в Великоустюгский район особое внимание уделил вопросу проектирования в районе комплекса по сортировке и переработке ТКО, которые местные власти намерены построить недалеко от деревни Горбачево.

Как считает прокурор, жители Великоустюгского района должны получать всю необходимую информацию о планируемом строительстве комплекса по переработке отходов. Причем не от чиновников, а от экспертов в той или иной области.

В разговоре с представителями местной администрации Андрей Тимошичев подчеркнул, что люди не могут понять саму концепцию, отсюда и множество вопросов, недопонимание.

«Люди не понимают, что из себя будет представлять полигон, сколько процентов переработки, сколько — складирования, компостирования, почему выбрана для проведения проектно-изыскательских работ ООО „Террикон“, а не другая компания. Есть ли на ее счету подобные проекты или есть другие причины. Почему выбрали этот участок, как скажется на тарифах его местоположение и так далее. Конечно, люди могут ошибаться, не видеть всю значимость объекта, поэтому и нужно вести разъяснительную работу. А мы, органы прокуратуры, будем оценивать с точки зрения законности действия по реализации этого проекта», — отметил прокурор.

Как ранее сообщал NewsVo, в конце прошлого года инициативная группа жителей Великоустюгского района направила открытое письмо губернатору Олегу Кувшинникову и главе района Александру Кузьмину. В письме люди высказывались против строительства полигона рядом с деревней Горбачево, взывали к памяти и совести чиновников, а также просили у властей выйти с ними на открытый диалог. Ведь с местными жителями место свалки никто не согласовывал.

Только после этого представители районной администрации встретились с жителями деревни Горбачево, протестующими против строительства полигона.

Тэги: обращение с ТКО, полигон, мусор

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