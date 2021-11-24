Великоустюгские чиновники встретились с протестующими против полигона жителями Горбачево

24.11.2021 [Общество]

Представители Великоустюгской администрации провели 23 ноября встречу с жителями деревни Горбачево, которые протестуют против строительства полигона. Он должен появиться всего в полутора километрах от домов жителей. 

Ранее NewsVo рассказывал, что под Великим Устюгом рядом с деревней Горбачево в ближайшие годы собираются строить полигон для твёрдых бытовых отходов, который в три раза превышает мощность ныне существующего полигона. Местные жители выступают против строительства полигона в этом месте. Они уверены, что будущая свалка навредит экологии и ухудшит качество их жизни. Протестующие настаивают, чтобы власти сначала предусмотрели сортировку отходов, а потом уже планировали строить свалку.

На встречу пришло много людей пенсионного возраста, которые не верят властям и уже не хотят слушать никакие заявления. Чиновников встретили военными песнями. 

Один из сотрудников администрации пытался донести до жителей, что свалки не будет. 

«А что будет», — перебили его жители. Они понимают, что свалка будет, просто чиновники называют ее по-другому — «Комплекс по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования».

«Нам не надо этого, мы уже насмотрелись этого», — заявили жители. 

 

На встрече чиновники снова пытались объяснить устюжанам, что место под свалку рядом с их домами удобно. Однако, такой ответ не устраивает жителей Горбачево. Тем временем, власти уже провели аукцион на проектно-изыскательные работы строительства будущего комплекса и определились с подрядчиком.

Тэги: свалка, мусорная реформа

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