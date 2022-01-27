Администрация Вологодского района сомневается в корректности результатов конкурса, в котором «Мировые башни» заняли второе место

Администрация Вологодского района направила запросы организаторам всероссийского конкурса самодельных арт-объектов, чтобы разобраться в корректности результатов, сообщил на своей странице в соцсети глава района Сергей Жестянников.

Как NewsVO сообщал ранее, арт-объект «Мировые башни под Вологдой», созданный бизнесменом Атомом Григоряном, в середине января вышел в финал конкурса, объявленного сервисом Туту.ру. Победитель должен был определиться путём народного голосования.

По данным на 24 января, когда голосование завершилось и начался подсчёт голосов, «башни» уверенно лидировали. После проверки результатов службой информационной безопасности сервиса, арт-объект лишился 1600 голосов и опустился на второе место.

«Сложившаяся ситуация вызывает много вопросов. Направили запросы организаторам конкурса, и получили ответы, которые нас не удовлетворили. Поэтому разбираемся в ситуации, повторно направили письма, чтобы удостовериться в корректности результатов», — говорится в сообщении главы района.

Жестянников также поблагодарил всех, кто голосовал за Атома Григоряна и его арт-объект и отметил, что «башни», несмотря ни на что, остаются победителями.