Администрация Вологодского района сомневается в корректности результатов конкурса, в котором «Мировые башни» заняли второе место

27.01.2022 [Общество]

Администрация Вологодского района направила запросы организаторам всероссийского конкурса самодельных арт-объектов, чтобы разобраться в корректности результатов, сообщил на своей странице в соцсети глава района Сергей Жестянников.

Как NewsVO сообщал ранее, арт-объект «Мировые башни под Вологдой», созданный бизнесменом Атомом Григоряном, в середине января вышел в финал конкурса, объявленного сервисом Туту.ру. Победитель должен был определиться путём народного голосования.

По данным на 24 января, когда голосование завершилось и начался подсчёт голосов, «башни» уверенно лидировали. После проверки результатов службой информационной безопасности сервиса, арт-объект лишился 1600 голосов и опустился на второе место.

«Сложившаяся ситуация вызывает много вопросов. Направили запросы организаторам конкурса, и получили ответы, которые нас не удовлетворили. Поэтому разбираемся в ситуации, повторно направили письма, чтобы удостовериться в корректности результатов», — говорится в сообщении главы района.

Жестянников также поблагодарил всех, кто голосовал за Атома Григоряна и его арт-объект и отметил, что «башни», несмотря ни на что, остаются победителями.

Тэги: Мировые башни, конкурс, Вологодский район, Сергей Жестянников
Фото со страницы главы Вологодского района Сергея Жестянникова

ТОП НЕДЕЛИ

Арбитражный суд обязал Эльбруса Карсанова снести новострой в центре Вологды
В Вологодской области на смену снегопадам придут морозы
В ДТП близ Кадникова погибла женщина-водитель и ее 12-летний сын
В Вологде скончался врач-хирург Владимир Раздрогин
В Вологде осудили группу «чёрных риелторов», которые убивали пенсионеров
19 организаций соцобслуживания Вологодской области переводят на закрытый режим работы
В Вологде на кольце по улице Конева опробовали реверсивную схему движения
Шекснинский предприниматель привез в район 32 инфицированных COVID гастарбайтера
Вологодские реставраторы нашли тайник с письмами в доходном доме на улице Кирова
«Мировые башни под Вологдой» лидируют во всероссийском конкурсе арт-объектов

Похожие новости

«Мировым башням под Вологдой» досталось серебро всероссийского конкурса арт-объектов

После проверки службой информационной безопасности «Башни» лишились первого места

2042
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

МегаФон сможет более активно развивать собственный портфель услуг
В Вологодской области оцифровали борщевик Сосновского
18-летний вологжанин подозревается в совершении серии краж и угонов
В Вологде скончался известный волейбольный тренер Николай Набока
Белозерский и Тарногский районы присоединились к программе «Вологодский гектар»
Администрация Вологодского района сомневается в корректности результатов конкурса, в котором «Мировые башни» заняли второе место
Охотникам Вологодской области приходится спасать деревни от волков
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

8901
0
27.01.2022 [БлогоVO]

Великий Устюг: нерентабельная родина

25
0
13.01.2022 [Обзор Прессы]

В Верхней Шарденьге сгорела свиноводческая ферма — последнее сельхозпредприятие

1859
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика