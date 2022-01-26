«Мировым башням под Вологдой» досталось лишь серебро всероссийского конкурса арт-объектов

Арт-объект «Мировые башни под Вологдой», которые перед завершением голосования уверенно лидировали во всероссийском конкурсе самодельных арт-объектов, в итоге оказались только на втором месте. После проверки результатов голосования службой информационной безопасности Tutu.ru, «Башни» лишись больше 1600 голосов, пропустив на первое место «Мамонта из железа», который находится в Магаданской области.

Напомним, всероссийский конкурс проводился сервисом для путешественников Tutu.ru. Вологодские «Мировые башни» добрались до финала, куда было отобрано 10 лучших народных арт-объектов.

В последний день голосования «Башни» обгоняли «Мамонта» более, чем на 1500 голосов. Однако победитель был определен только после проверки голосов службой информационной безопасности сервиса. Вероятней всего, служба безопасности выявила накрутку голосов и срезала «Башням» больше 1600 голосов.

В результате на 1 место вышел все-таки магаданский «Мамонт» с 12622 голосами, а вологодские «Башни» в итоге набрали только 12280 голосов.

Третье место досталось «Пластиковым шедеврам» из Пензенской области.