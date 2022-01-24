«Мировые башни под Вологдой» лидируют во всероссийском конкурсе арт-объектов

Арт-объект «Мировые башни под Вологдой» лидирует во всероссийском конкурсе самодельных арт-объектов, организованном сервисом для путешественников Туту.ру. По данным на 16.30 24 января, за него проголосовало 13 887 человек. Идущий на втором месте «Мамонт из железа», который находится в Магаданской области, набрал 12 391 голос. Замыкает тройку лидеров «Парк каменного периода» из Башкортостана. Правда, у него вряд ли получится вплотную подобраться к «Башням» и «Мамонту». Этот арт-объект оценили лишь 3054 человека.

Напомним, шесть копий известных башен выстроились по росту на участке предпринимателя Атома Григоряна в Вологодском районе: итальянская Пизанская, английский Биг-Бен, французская Эйфелева, московская Останкинская, китайская телебашня в Гуанчжоу и арабская Бурдж-Халифа.

Как указывается в пояснительной записке на сайте туристического сервиса, Эйфелева башня была сделана из деталей старого коровника и сушилки), затем партнер по бизнесу предложил Атому 1200 метров металлической трубы, которая стала корпусом копии знаменитой колокольни. При создании башен соблюдаются пропорции: копия Пизанской башни имеет наклон, как у «большой сестры», — в 3°54`, а Бурдж-Халифа ровно в 36 раз меньше дубайской версии, но тоже впечатляет — 23 метра!

«Металл не должен пропадать и покрываться ржавчиной, он должен людей радовать», — считает Атом Григорян. Металл мастер и его помощники выкупают в приёмных пунктах, разбирают старые постройки.

Конкурс арт-объектов был объявлен Тutu.ru осенью прошлого года. Всего в нем приняли участие порядка 100 проектов. Победитель определяется путем народного голосования.