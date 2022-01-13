Копии мировых башен под Вологдой вошли в финал голосования на звание лучшего народного арт-объекта России.

В декабре NewsVo рассказывал, что копии мировых башен, установленные у деревни Мальгино в Вологодском районе, участвуют в конкурсе, объявленном сервисом Туту.ру. Всего в конкурсе приняли участие 85 народных арт-объектов со всей России.

В финал голосования вошли 10 достопримечательностей: Дом из бутылок из Курска, Парк каменного периода из Башкортостана, Деревянный "Ишачок" из Ростовской области, "Звёздные войны" из Якутии, карельские зайцы-антивандалы, магаданский мамонт из железа, пензенские пластиковые шедевры, ямало-ненецкий комар-хранитель Сибири, а также Вайнахская башня из Чечни. На момент публикации этой новости лидировал магаданский мамонт, а вологодские мировые башни занимали второе место.

Напомним, в 2019 году вологодский бизнесмен Атом Григорян начал устанавливать копии известных во всем мире башен рядом со своим придорожным сервисом, чтобы привлечь внимание туристов.

Шесть копий известных башен выстроились по росту: итальянская Пизанская, английский Биг-Бен, французская Эйфелева, московская Останкинская, китайская телебашня в Гуанчжоу и арабская Бурдж-Халифа.

Поддержать вологодскую достопримечательность в голосовании можно до 24 января по ссылке.