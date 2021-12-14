Копии мировых башен под Вологдой претендуют на звание лучшего народного арт-объекта России

Копии мировых башен, установленные у деревни Мальгино в Вологодском районе, претендуют на звание лучшего народного арт-объекта России.

Сотрудники сервиса Туту.ру выбрали 85 достопримечательностей со всей России – по одной от каждого региона, сообщает Совет муниципальных образований Вологодской области.

Голосование проходит в 10 раундов. Вологодская достопримечательность участвует в завершающем раунде. Голосование пройдет с 14 по 20 декабря.

В одной группе с вологодскими «мировыми башнями» оказались московские «небесные рыбы», смоленский «сказочный двор», ярославский змей Горыныч на крыше дома и другие.

Ранее NewsVo рассказывал, что в 2019 году вологодский бизнесмен Атом Григорян начал устанавливать копии известных во всем мире башен рядом со своим придорожным сервисом, чтобы привлечь внимание туристов.

Шесть копий известных башен выстроились по росту: итальянская Пизанская, английский Биг-Бен, французская Эйфелева, московская Останкинская, китайская телебашня в Гуанчжоу и арабская Бурдж-Халифа.

— Сначала появилась ажурная Эйфелева башня (из деталей старого коровника и сушилки), а за ней Пизанская, причём почти случайно: партнёр предложил Атому 1200 метров металлической трубы, которая стала корпусом копии знаменитой колокольни. При создании башен Атом старается соблюдать пропорции: копия Пизанской башни имеет наклон, как у «большой сестры», — в 3°54`, а Бурдж-Халифа ровно в 36 раз меньше дубайской версии, но тоже впечатляет — аж 23 метра! — говорится о достопримечательности на странице конкурса.