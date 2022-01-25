Рухнувший ФОК в Вытегорском районе восстановят

Рухнувший физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Анненский Мост Вытегорского района восстановят. Об этом на своей странице в соцсети заявил глава района Александр Зимин.

Как NewsVO сообщал ранее, крыша ФОКа обрушилась в ночь на 25 января. Для установления причин происшествия назначена соответствующая экспертиза.

По данным администрации Вытегорского района, комплекс был построен в 1989 году. С 2021 года здание не эксплуатируется, находится на балансе Анненского поселения, в безвозмездном пользовании Вытегороской ДЮСШ.

В комплексе проводился капитальный ремонт. На первом этапе, выполненном строительной компанией «Мир профиля» в 2021 году, в здании заменили кровлю и уложили утеплитель по всей площади. На втором этапе планировалось провести ремонт в административном здании и тренажёрном зале. Сообщается, что работы будут продолжены в плановом режиме.