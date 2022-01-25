В Вытегорском районе обрушилась крыша физкультурно-оздоровительного комплекса

25.01.2022 [Происшествия]

В селе Анненский Мост Вытегорского района обрушилась крыша физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщил на своей странице в соцсети глава района Александр Зимин.

«Пострадавших нет. Причины будут выясняться. Выехал на место для оценки ситуации и организации мероприятий по ликвидации», — говорится в сообщении.

ФОК ремонтировали в 2021 году, но несущие конструкции не менялись — заменили только кровлю и утепление, также отметил Зимин.

Вероятно, конструкция не выдержала вес скопившегося на ней снега.

Тэги: обрушение, ФОК
фото из соцсетей

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