В Вытегорском районе обрушилась крыша физкультурно-оздоровительного комплекса

В селе Анненский Мост Вытегорского района обрушилась крыша физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщил на своей странице в соцсети глава района Александр Зимин.

«Пострадавших нет. Причины будут выясняться. Выехал на место для оценки ситуации и организации мероприятий по ликвидации», — говорится в сообщении.

ФОК ремонтировали в 2021 году, но несущие конструкции не менялись — заменили только кровлю и утепление, также отметил Зимин.

Вероятно, конструкция не выдержала вес скопившегося на ней снега.