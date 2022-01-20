Смердомский стекольный завод будет передан новому инвестору

Смердомский стекольный завод, который находится в Чагодощенском районе, передан в управление компании «АлексТрейд». Чиновники уверены, что новый инвестор сохранит завод.

«Провёл встречу с руководством ООО „АлексТрейд“, которому передан в управление Смердомский стекольный завод. Принятое решение о передаче вселяет уверенность, что стеклопроизводство в Смердомском не остановится, будет сохранен рабочий коллектив, а, значит, социальная и финансовая стабильность большого количества семей, проживающих на территории района», — заявил глава Чагодощенского района Александр Косёнков.

Осенью прошлого года на заводе произошла авария. Однако, по словам главы района уже в конце января завод начнет снова выпускать продукцию.

На предприятии трудится более 250 человек. Предыдущий арендатор завода «Северная стеклотарная компания» не рассчитался с ними по зарплате и ушел в банкротство. Проблемы с выплатой зарплаты начались в начале июня. Руководство задолжало работникам более 6 млн рублей.

Новый арендатор обещает разобраться с долгами. Но объявил о поиске новых работников.

«В ходе встречи обсуждался вопрос нюансов трудоустройства на новом предприятии и погашения долгов по ранее начисленной заработной плате. Получен ответ: все сотрудники завода заключат договоры с новым управляющим. Тем временем, обязательства предыдущих собственников по выплате зарплаты будут исполнены в полном объёме», — пообещал глава района.

Смердомский стекольный завод производит бутылки для шампанского и другую стеклотару, поставляя ее по всей стране производителям вин, минеральной воды и газированных напитков. Завод является градообразующим предприятием.