Крупная авария произошла на Смердомском стекольном заводе в Чагодощенском районе

На Смердомском стекловаренном заводе в результате аварии оказалась сильно повреждена стекловаренная печь. Около 20 тонн стекломассы вытекло наружу. Об этом сообщил глава Чагодощенского района Александр Косенков.

«Произошёл аварийный сбой электроснабжения, в результате чего Смердомский стекольный завод более двух часов находился без линейного энергообеспечения. По этой причине резервные генераторы не справлялись с долговременным обеспечением оборудования холодом. Работа печи будет остановлена. В тоже время у руководства предприятия есть чёткий план восстановительных мероприятий и реализовать его планируется в максимально короткие сроки», — рассказал глава района.

Впоследствии выяснилось, что ситуация на предприятии гораздо более серьёзная — полностью вышла из строя стекловаренная печь завода, — сообщает GorodVo.

«Произошёл прогар дна печи, и часть стекломассы (ориентировочно 20 тонн) вытекла из повреждённой печи. Оставшийся объём для повышения вязкости пришлось частично остудить — только при этом условии её удаётся удерживать в технологической ванне и принимать меры к недопущению ещё больших последствий аварии», — заявил глава муниципалитета.

Сейчас в районе формируется рабочая группа для оказания поддержки предприятию и контролем за соблюдением интересов работников завода.

Добавим, что сейчас на стекольном заводе посёлка Смердомский трудится 189 человек. Около 50 из них будут задействованы на восстановительных работах, а остальных выведут в простой.