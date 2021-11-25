Крупная авария произошла на Смердомском стекольном заводе в Чагодощенском районе

25.11.2021 [Происшествия]

На Смердомском стекловаренном заводе в результате аварии оказалась сильно повреждена стекловаренная печь. Около 20 тонн стекломассы вытекло наружу. Об этом сообщил глава Чагодощенского района Александр Косенков.

«Произошёл аварийный сбой электроснабжения, в результате чего Смердомский стекольный завод более двух часов находился без линейного энергообеспечения. По этой причине резервные генераторы не справлялись с долговременным обеспечением оборудования холодом. Работа печи будет остановлена. В тоже время у руководства предприятия есть чёткий план восстановительных мероприятий и реализовать его планируется в максимально короткие сроки», — рассказал глава района.

Впоследствии выяснилось, что ситуация на предприятии гораздо более серьёзная — полностью вышла из строя стекловаренная печь завода, — сообщает GorodVo.

«Произошёл прогар дна печи, и часть стекломассы (ориентировочно 20 тонн) вытекла из повреждённой печи. Оставшийся объём для повышения вязкости пришлось частично остудить — только при этом условии её удаётся удерживать в технологической ванне и принимать меры к недопущению ещё больших последствий аварии», — заявил глава муниципалитета.

Сейчас в районе формируется рабочая группа для оказания поддержки предприятию и контролем за соблюдением интересов работников завода.

Добавим, что сейчас на стекольном заводе посёлка Смердомский трудится 189 человек. Около 50 из них будут задействованы на восстановительных работах, а остальных выведут в простой.

Тэги: авария, стекольный завод

ТОП НЕДЕЛИ

Мост не для жизни: жители Вологды выступают против строительства Флотского моста
Туристы с детьми о празднике на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге: «Это позор»
В Вологде открылось современное предприятие по производству троллейбусов, но ему не дают выйти на рынок
Прокуратура заявила, что у «АкваЛайна» не было оснований повышать в ноябре плату за мусор
«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 
В Вологде презентовали три варианта Малого транспортного кольца от Белозерского до Пошехонского шоссе
Изменится схема движения на перекрёстке Пошехонское шоссе-Петина в Вологде
Администрация Великоустюгского района заключила контракт на покупку «Тойоты Камри» за 2,9 млн рублей
Роспотребнадзор проверил воду, на запах которой жаловались жители Вологды, и обнаружил ухудшение ее качества
В Череповце ребенок застрял в грязи на стройке и не мог самостоятельно выбраться

Похожие новости

Водитель «Жигулей» получил травмы в результате ДТП в Вытегре

Авария произошла накануне вечером на Проспекте Ленина в райцентре

1173
0

Пассажирка «Жигулей» погибла в ДТП под Череповцом

В стоящую на дороге легковушку на полном ходу врезался Фольксваген Транспортер

1252
0

После ДТП на трассе «Вологда – Тихвин» четыре человека доставлены в больницу

Авария случилась в воскресенье, около 19.15 вечера

1658
0

Автобус вылетел с трассы. Пострадали 11 туристов

Туристический автобус, следовавший по маршруту Москва – Череповец, около Вологды улетел с трассы и перевернулся

2285
0

Мэр Вологды сообщил о завершении ремонтных работ на водоводе в районе улиц Преображенского-Панкратова

Вечером 22 мая он заявил, что вода в квартирах вологжан должна появиться «в ближайшее время»

2186
0

Из-за утечки на сетях Зашекснинский район Череповца остался без тепла и горячей воды

Аварию обнаружили рано утром 12 мая в районе перекрестка улицы Годовикова и Шекснинского проспекта.

1576
0

В Череповецком районе по факту ДТП с тремя погибшими возбудили уголовное дело

Дело возбуждено по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)

1924
0

Жители домов в поселке Можайское остались без воды из-за аварии на сетях

Нет холодной воды в 10 частных домах и 2 многоквартирных

891
0

В Череповце произошла авария на котельной, отапливающей Заягорбский район

Причиной остановки двух котлов стал скачок давления

2101
0

134 жилых дома останутся без отопления и горячей воды в Вологде 6 декабря

Ориентировочно работы продлятся с  9.00 до 21.00.

3470
0

В Соколе рабочие во время ремонта повредили трубу и оставили город без воды

Воды в квартирах сокольчан не было почти 12 часов

2344
0

В Соколе самосвал повредил кузовом теплосеть: без отопления остались 36 домов

В данный момент отключено теплоснабжение одиннадцати улиц: Фабричная,Площадь Свободы, Герцена, Большая Садовая, Ломоносова, Инженерная, Техническая, Торфяная, Новая, Сеточников и  Инициаторов

1397
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Трассу от Череповца до Ярославля начнут ремонтировать уже в следующем году
Госэкспертиза выдала положительное заключение по ремонту улица Гагарина в Вологде
В Никольске на три месяца закрыли кафе из-за нарушения противоэпидемических норм
Вологодское кружево стало «Сокровищем России» по версии журнала National Geographic Traveler
Деньги за ремонт ограждения на Октябрьском мосту в Череповце могут взыскать с водителя врезавшегося в него «Мицубиси»
Крупная авария произошла на Смердомском стекольном заводе в Чагодощенском районе
Привитого «Спутником V» череповецкого конькобежца могут не пустить на соревнования в США
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

3952
0
25.11.2021 [БлогоVO]

А дому на ул.Чернышевского, 56 вернули свой цвет!

186
0
23.11.2021 [Обзор Прессы]

«Рыли носом дно — никаких следов». Курдин — о том, почему «Курск» не мог погибнуть от столкновения с иностранцами

1570
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика