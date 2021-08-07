Стекольный завод в Чагодощенском районе оказался на грани банкротства

07.08.2021 [Экономика]

Московская компания просит признать банкротом ООО «Северную стеклотарную компанию», которой принадлежит Смердомский стекольный завод. Иск от ООО «Рыбинскполипак» поступил в Арбитражный суд Вологодской области 3 августа. Сумма иска — 2 967 392 рубля 29 копеек.

Северной стеклотарной компании принадлежит Смердомский стекольный завод, который был куплен ею в 2016 году. В 2017 году на Смердомском стекольном заводе в Чагодощенском районе было начато строительство нового модернизированного цеха. В торжественном мероприятии, приуроченном к 120-летию завода, принял участие Губернатор Олег Кувшинников. 

Производственные мощности нового цеха были рассчитаны на выпуск до 125 млн бутылок в год. Общий объем инвестиций составил около 1,5 млрд рублей. Проект обновления предприятия сопровождала «Корпорация развития Вологодской области», которая оказывала помощь в земельных вопросах, в подготовке различной документации и других возникающих проблемах.

Смердомский стекольный завод производит бутылки для шампанского и другую стеклотару, поставляя ее по всей стране производителям вин, минеральной воды и газированных напитков.

В начале июня на заводе возникли проблемы с выплатой зарплаты. Руководство задолжало работникам более 6 млн рублей. 

«Проблемы с невыплатами зарплат в «Северной стеклотарной компании» носят сезонный характер, рассказали в администрации Чагодощенского района. Но обычно заработную плату в компании не задерживали дольше, чем на месяц. В этом же году последний раз деньги в полном размере сотрудники получали за февральские смены. Руководство организации объяснило трудности тем, что сейчас резко упал спрос на стеклянные бутылки, поэтому продать свою продукцию стало сложнее. Из-за этого нет возможности не только погасить долги перед работниками, но и заплатить налоги», — писали «Невские новости» в июне этого года.

Позже появился иск о банкротстве. На заводе работает 222 человека, и он является градообразующим для поселка Смердомский в Чагодощенском районе.

«Основными видами выпускаемой продукции являются бутылки для шампанских и тихих вин любой сложности с объемами от 0,2 л до 1,5 л, в том числе с эксклюзивными логотипами, для минеральной воды и ликеро-водочной продукции. Большой процент от общего выпуска занимает эксклюзивная стеклотара, разработанная совместно с потребителями продукции. В настоящее время стеклозавод специализируется на выпуске стеклянной тары из оливкового и зеленого стекла», — говорится на сайте компании.

В 2019 году алюминиевая банка как вид упаковки обошла стекло и вышла на второе место по частоте использования в пивной отрасли. Локдаун и ограничение зарубежного туризма способствовали повышению спроса на напитки, а с ним и на алюминиевую баночную упаковку. Об этом со ссылкой на Алюминиевую ассоциацию (в нее входят такие производители банок, как Ball и CanPack) писал РБК.

Тэги: стекольный завод, банкротство, Чагода

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