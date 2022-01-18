В Череповце будут судить мужчину, который убил сожительницу ножом и лёг спать

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве сожительницы.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в период со 2 по 3 ноября 2021 года. Мужчина выпивал с 37-летней сожительницей у себя дома, они поссорились и обвиняемый ударил потерпевшую ножом в грудь. После, не обратив внимания на состояние женщины, он лёг спать. Тело погибшей обнаружили родственники, которые заявили о случившемся в полицию.

«В ходе следствия мужчина признался в содеянном, пояснив, что удару предшествовала инициированная сожительницей бытовая ссора», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, в Череповце завершено расследование ещё одного уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, который до смерти избил сожительницу после того как та призналась ему в измене. О происшествии NewsVO также сообщал ранее.

38-летняя пострадавшая скончалась на месте происшествия. Обвиняемый сам рассказал о случившемся соседям. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.