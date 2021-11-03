Череповчанин избил сожительницу, которая призналась ему в измене

03.11.2021 [Происшествия]

В Череповце следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы, повлёкшее её смерть.

По версии следствия, инцидент произошёл в период с 30 октября по 1 ноября 2021 года. Мужчина избил потерпевшую, отчего та скончалась на месте происшествия. После он рассказал о случившемся соседям, а те вызвали полицейских.

«На допросе подозреваемый пояснил следователю о том, что избил сожительницу, поскольку та призналась ему в измене», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Подозреваемый арестован. Расследование продолжается.

Тэги: избиение, гибель человека, следствие
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

Вологжанка пыталась увести к себе домой двоих детей в районе школы №42
Череповчанка взыскала с автосалона больше 2,6 млн рублей за машину без полного привода и подогрева сидений
Олег Кувшинников дал оптимистичный прогноз по строительству Некрасовского моста
Смертность в Вологодской области увеличилась на 19%
С 1 ноября плановый прием в медучреждениях будет возможен только при наличии справок или QR-кодов
Стали известны подробности аварии на АО «Апатит» в Череповце
Под Вологдой работник фермы убил коллегу во время застолья
В ближайшее время поставок вакцины «Спутник Лайт» в Вологодскую область не ожидается
В Вологде 14-летний подросток задержал магазинного вора
В Вологде выставлен на торги участок, где находилось здание «Труда»

Похожие новости

Житель Кичменгско-Городецкого района избил сожительницу после ссоры из-за окрошки

Суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил к двум годам лишения свободы условно

1098
0

Срочник избил сослуживца в военной части в Белозерске

Суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил к четырём годам колонии

1122
0

Сокольчанин на три года отправится в колонию за избиение сожительницы

В суде он сказал, что избил её из ревности, так как та назвала его чужим именем

863
0

Уволен директор сокольского техникума, в общежитии которого избили студента

Участники избиения — 18 студентов — продолжат учиться. Их привлекли к дисциплинарной ответственности.

1804
0

СК возбудил уголовное дело по факту избиения студента в Соколе

Информация появилась на сайте ведомства

3853
0

Сокол взорвало видео избиения студента в общежитии лесотехнического техникума

На видео продолжительностью почти 6 минут толпа подростков по очереди бьет парня

6982
0

Житель Череповецкого района до смерти избил пожилого родственника

Тело 74-летнего мужчины нашли утром 20 июля на улице в деревне Новая 

1198
0

Грязовчанин избил незнакомца и украл у него бутылку водки

Суд назначил ему наказание в виде полутора лет колонии строгого режима

821
0

Житель Череповецкого района сломал челюсть односельчанину

Инцидент произошёл 12 сентября 2020 года. Суд назначил ему наказание в виде года ограничения свободы.

1539
0

В Череповце работница кафе ударила посетительницу "неустановленным деревянным предметом"

Инцидент произошёл в ноябре 2020 года. Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ.

1436
0

Тарногжанин получил восемь лет колонии за причинение смертельной травмы пенсионеру

6 ноября 2020 года подсудимый избил гостя отчима. Спустя шесть дней подсудимый скончался в больнице.

1422
0

Жителя Вожегодского района осудили за избиение собутыльника деревянной толкушкой и поленом

Инцидент произошёл в деревне Пожарище 13 марта 2021 года. Подсудимый приревновал к пострадавшему свою сожительницу.

1578
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанин избил сожительницу, которая призналась ему в измене
Желая заработать игрой на бирже, житель Великоустюгского района отдал мошенникам 4 миллиона рублей
На череповецком кладбище исчезают надгробные таблички с памятников
За телефонный терроризм суд приговорил жителя Череповца к полутора годам колонии
Праздничные выходные в Вологодской области обещают теплые и дождливые
В Череповце «Шкода» сбила подростка на пешеходном переходе
В Тарногском районе за ночь сгорели две бани и два гаража с машинами внутри
 
28.10.2021 [Общество]

«Мертвая зона»: жители Великоустюгского района протестуют против строительства полигона рядом с деревней Горбачево

1621
0
03.11.2021 [БлогоVO]

Что я Вам ещё не рассказала о Тотьме? А вот что

130
0
03.11.2021 [Обзор Прессы]

Гриша из Белозерска поет с оркестром великого Гергиева

110
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика