Череповчанин избил сожительницу, которая призналась ему в измене

В Череповце следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы, повлёкшее её смерть.

По версии следствия, инцидент произошёл в период с 30 октября по 1 ноября 2021 года. Мужчина избил потерпевшую, отчего та скончалась на месте происшествия. После он рассказал о случившемся соседям, а те вызвали полицейских.

«На допросе подозреваемый пояснил следователю о том, что избил сожительницу, поскольку та призналась ему в измене», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Подозреваемый арестован. Расследование продолжается.