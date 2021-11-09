Череповчанин ударил сожительницу ножом и лёг спать

В Череповце следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 37-летней местной жительницы. В причастности к гибели женщины подозревается её 43-летний сожитель.

По версии следствия, инцидент произошёл в период со 2 по 3 ноября 2021 года. Потерпевшая с подозреваемым выпивали у него дома, поссорились и мужчина ударил сожительницу ножом в грудь.

«Не обратив внимания на состояние пострадавшей, получившей смертельное ранение, мужчина лег спать. О случившемся правоохранителям стало известно в последующем, когда родственники потерпевшей, обнаружив ее тело без признаков жизни, вызвали полицию», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Подозреваемый в ходе допроса пояснил, что причиной инцидента стала бытовая ссора. Решается вопрос о его аресте. Расследование продолжается.