Череповчанин ударил сожительницу ножом и лёг спать

09.11.2021 [Происшествия]

В Череповце следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 37-летней местной жительницы. В причастности к гибели женщины подозревается её 43-летний сожитель.

По версии следствия, инцидент произошёл в период со 2 по 3 ноября 2021 года. Потерпевшая с подозреваемым выпивали у него дома, поссорились и мужчина ударил сожительницу ножом в грудь.

«Не обратив внимания на состояние пострадавшей, получившей смертельное ранение, мужчина лег спать. О случившемся правоохранителям стало известно в последующем, когда родственники потерпевшей, обнаружив ее тело без признаков жизни, вызвали полицию», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Подозреваемый в ходе допроса пояснил, что причиной инцидента стала бытовая ссора. Решается вопрос о его аресте. Расследование продолжается.

Тэги: убийство, следствие
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

В ноябре жители Вологодской области заплатят за мусор больше обычного
Внештатный эпидемиолог Вологодской области: «Спутник Лайт» закончился, вакцинируйтесь тем, что есть в наличии
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова не может подтвердить наличие высшего образования
С 8 ноября предприятия Вологодской области выходят в обычный режим работы
Один человек погиб и двое доставлены в больницу в результате ДТП в Великоустюгском районе
Новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом в Вологодской области с начала пандемии: 389 человек за сутки
9 ноября Вологда простится с известным писателем-краеведом Александром Кузнецовым
Корпоративные симкарты могут заблокировать 1 декабря
Спаси себя сам: жители одного из сел Вологодского района оказались брошены в разгар пандемии
О врачах-антипрививочниках будут сообщать в следственные органы

Похожие новости

Жителя Грязовецкого района оштрафовали за укрывательство убийства

Сумма штрафа составила 10 тысяч рублей

890
0

Устюжанин убил собутыльника из-за разногласий по поводу ремонта

Возбуждено уголовное дело

1715
0

Под Вологдой работник фермы убил коллегу во время застолья

Возбуждено уголовное дело

2692
0

Ланской предъявили обвинение в убийстве Сони Жаворонковой

Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Дело ведет отдел по расследованию особо важных дел

2274
0

Житель Череповецкого района убил коллегу ударом ножа в бедро

Инцидент произошёл вечером 23 октября 2021 года

1114
0

Мама подруги Сони Жаворонковой рассказала, как её дочери удалось спастись от убийцы

Интервью с матерью подруги Софьи Жаворонковой взяли корреспонденты телеканала «Русский север»

16250
0

Пропавшую в Вологде школьницу Софью Жаворонкову нашли убитой

Девятилетняя девочка ушла вместе с незнакомой ей женщиной. Та привела ее к себе домой и убила, считают в СК. Подозреваемую задержали в Карелии, она состоит на учете в ПНД

19043
0

Житель Кадуйского района зарубил отчима топором

Инцидент произошёл в деревне Сенинская 13 сентября. Подозреваемый пытался запутать следствие, но спустя месяц написал явку с повинной.

2159
0

Череповчанин получил 10 лет колонии за убийство сожительницы из ревности

Инцидент произошёл 13 июля в деревне Ирдоматка. Мужчина сам явился в полицию и сообщил о происшествии.

1372
0

Жителя Сокола задержали за убийство двухмесячной давности

Преступление он пытался скрыть и сжег убитого в рыбацком доме

2015
0

«Сына я шёл умышленно убивать»: суд арестовал подозреваемого в убийстве Андрея Тарасова

Он также подозревается в покушении на убийство ещё двоих потерпевших

4733
0

За убийство матери вологжанина отправили на принудительное лечение

Трагедия произошла 13 марта 2021 года в доме на улице Конева. Подсудимый сказал, что его попутали бесы, которые его выслеживают.

1013
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Деньги взяточников направят на пенсии и пособия
Количество пациентов детского моногоспиталя за несколько дней резко выросло
Череповчанин ударил сожительницу ножом и лёг спать
Пациент поликлиники в Череповце пытался украсть тесты для выявления антител к коронавирусу
Без права на солнце: в Вологде очередной двор уничтожают точечной застройкой
389 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Как жил в советское время дом-музей купца Самарина, расскажет новая выставка
 
28.10.2021 [Общество]

«Мертвая зона»: жители Великоустюгского района протестуют против строительства полигона рядом с деревней Горбачево

2108
0
09.11.2021 [БлогоVO]

Тотьма: археология, солеварение, алеутская пушнина и церкви, тотемское барокко. Яна Шклярская

244
0
08.11.2021 [Обзор Прессы]

Парад несгибаемой силы духа: в военном параде 7 ноября 1941 года участвовали вологжане

363
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика