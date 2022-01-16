Поезд Деда Мороза вернулся в Великий Устюг после путешествия по стране

Поезд Деда Мороза прибыл на родину главного зимнего волшебника, в Великий Устюг. С 5 декабря, когда стартовало путешествие, поезд побывал в 36 российских городах — именно столько пунктов было в расписании следования праздничного состава. Чтобы сделать хорошие фото и видео поезда, вологодские фотографы больше часа провели в его ожидании на морозе.

Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Самара, Саратов, Астрахань, Махачкала, Гудермес, Ставрополь, Сочи, Ростов-на-Дону, Воронеж, Тула, Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Архангельск — эти и многие другие города посетил Дед Мороз в рамках уникального проекта, — сообщает пресс-служба правительства области.

Презентация проекта состоялась 24 ноября 2021 года на Казанском вокзале в Москве. География маршрута была продумана с учетом тех городов и регионов, жители которых из-за больших расстояний не могут посетить родину Деда Мороза в Великом Устюге. Благодаря этому крупнейшему социальному новогодне-рождественскому проекту, тысячи детей и их родителей увидели Деда Мороза из Великого Устюга вживую, погрузились в атмосферу зимней сказки.

Поезд Деда Мороза прибывал в города утром и стоял там целый день. Все желающие могли встретить состав и сфотографироваться, а тем, кто приобрел билеты, посчастливилось побывать на отдельной праздничной программе внутри передвижной резиденции и пообщаться с Дедом Морозом.

Передвижная резиденция волшебника состояла из девяти украшенных вагонов, куда входили вагон Деда Мороза, вагоны, где проходили анимационные программы и игры, вагон-лавка, где можно было приобрести сувениры от Деда Мороза или отправить ему письмо, а также вагоны-рестораны, где повара готовили уникальные северные блюда по рецептам Деда Мороза. Помогал в пути Деду Морозу проводник новогоднего поезда — тигренок, символ Нового года.