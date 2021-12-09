«Одевались во все, что могли», – фотограф Роман Ильин рассказал, как в мороз снимал прибытие поезда Деда Мороза

09.12.2021 [Культура]

6 декабря в Вологду приезжал поезд Деда Мороза. Яркие, сказочные фотографии этого события разлетелись по социальным сетям за считанные часы. 

Автор этих снимков – фотограф Роман Ильин, известный под ником @geforester, рассказал NewsVo, как проходили эти съёмки на морозе в -25 градусов.

– Я целенаправленно собирался заснять именно этот паровоз в Прилуках на мосту. Идея возникла еще весной, когда другой паровоз проходил через Вологду в честь 9 мая. Но тогда я его упустил, пришлось ждать другой возможности, чтобы воплотить идею, и вот она появилась, – говорит Роман.

На этот раз к встрече поезда Роман подготовился заранее. Накануне прибытия паровоза, в воскресенье, 5 декабря, он с друзьями – Евгением Зиновьевым и Антоном Жолобовым – выезжал на место, чтобы выбрать ракурсы для съемки. Мороз тогда только усиливался, поэтому готовиться пришлось основательно.

– Одевались во все что могли, на мне было трое штанов, три кофты, две шапки и капюшон, на ногах теплые носки и зимние рыболовные сапоги. Захватили еще термос с горячим чаем на всякий случай. Одним словом, как на северный полюс, и, по ощущениям, оно примерно так и было, – говорит Роман. 

Первый час ожидания друзья простояли без проблем, но ближе к прибытию паровоза у них начали сильно замерзать руки.

– Руки уязвимее всего, так как надо управлять камерой и дронами, и делать это очень точно. Техника тоже вела себя со скрипом, у товарища замерз двигатель дрона и его пришлось отогревать, у меня замерзла нога в штативе, и выключался телефон на морозе.

Технику спасали при помощи электрической грелки и специального кейса, в котором отогревали аккумуляторы и пульты. 

Ближе к прибытию к вологодским фотографам присоединились и другие люди, которые знали о паровозе, и специально пришли его встречать. Один из зрителей даже специально ради этого приехал из Санкт-Петербурга. 

– На часах 9:45 и вдалеке раздается гудок, который больше ни с чем не спутать. Паровоз готов, мы тоже. Семь дронов повисли в воздухе. Коленки дрожат и в этот момент не понятно от чего именно, от холода или от волнения. Когда поезд въехал на мост, то сложно описать тот вид и ощущение, его дым вперемешку с паром в предрассветном воздухе были гипнотизирующими. Снимать пришлось с двух рук одновременно, левой рукой я снимал камерой с земли, второй с воздуха. Женя Зиновьев пустился в погоню за поездом на FPV-дроне и снял головокружительные кульбиты вокруг дыма, – рассказал Роман.

Фотограф признался, что до этого он никогда не снимал в экстремальных условиях, но такой опыт ему понравился, благо для этого есть необходимая техника и желание.

В повседневной жизни Роман работает техническим директором проекта сайта-агрегатора по новостройкам. 

– Фотография помогает отвлечься от монитора, и понаблюдать прекрасное вокруг себя, – говорит Роман Ильин.

Тэги: фотографии, видео, фотографы, съемки, Дед Мороз, поезд, паровоз

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