Населенные пункты Череповецкого района вновь остаются без электричества

13.01.2022 [Происшествия]

В Череповецком районе несколько населенных пунктов вновь остались без света. Причиной стали снегопад и порывистый ветер. Об этом сообщается в группе районной администрации в соцсетях.

«Сегодня с утра в нашем районе опять начались аварийные отключения электроэнергии. В 08:42 в ЕДДС Череповецкого района поступило сообщение об аварийном отключении электроэнергии в деревнях Дора, Погорелка и Хлебаево Абакановского сельского поселения», — сообщает группа районной администрации.

Спустя три часа электроснабжение было восстановлено, однако под удар стихии попали деревни в Судском и Абакановском сельских поселениях.

Около половины второго дня диспетчер вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запад» сообщило об обрывах на сетях в Уломском сельском поселении.

Всего, по данным администрации района, в настоящее время в зоне отключения находятся 5 населенных пунктов.

На местах работает несколько бригад электриков.

Напомним, в течение этой зимы населенные пункты Череповецкого района уже не раз оставались без света из-за непогоды. Сначала массовые отключения электричества наблюдались в середине декабря. Затем в период новогодних каникул местные жители также несколько дней провели без света. Во всех случаях причинами ЧП энергетики называли налипание мокрого снега на провода и падение деревьев на линии электропередач.

Тэги: отключение электричества, Череповецкий район, аварии

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