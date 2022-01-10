Грузовой технике запретят проезд через тоннель по улице Конева

10.01.2022 [Общество]

Грузовой технике, вероятней всего, запретят проезд через тоннель по улице Конева. Запрет будет действовать на время ремонта моста через реку Шограш. Об этом сегодня во время прямого эфира рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Грузовой технике на время ремонта моста там делать нечего. Необходимо искать варианты объезда тоннеля. Мы совместно с ГИБДД сейчас прорабатываем варианты, чтобы грузовому транспорту было куда двигаться. Возможно, в некоторых местах уберем запрещающие знаки. Но работаем пока именно в таких условиях», — рассказал Сергей Воропанов.

В настоящее время в тоннеле по улице Конева уже установлены запрещающие знаки для грузового транспорта.

«Очень хорошо, что ремонт моста начали именно сейчас, причем, в плановом режиме, а не после обрушения конструкций моста, — рассказал градоначальник. — Ремонтировать его нужно было еще лет 10 назад».

Как ранее сообщал NewsVo, со 2-го января подрядчик приступил к ремонту моста через реку Шограш в створе тоннеля на улице Маршала Конева. Для этого полностью была перекрыта одна половина моста. В первый же день вологжане начали фиксировать заторы в тоннеле несмотря на то, что движение по улицам города в новогодние праздники было не очень большим.

 

Тэги: тоннель Конева, ремонт мостов

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