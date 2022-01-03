Вологжане фиксируют первые заторы в тоннеле на улице Конева

В Вологде накануне было перекрыто движение по правому мосту через реку Шограш в тоннеле по улице Конева. Как сообщал NewsVo, там начались ремонтные работы моста через реку Шограш. Теперь примерно в течение года автомобилистам придется искать альтернативные объезды этого участка дороги, чтобы не оказаться в пробках.

Примерно полгода транспорт будет двигаться по левому мосту. В каждом направлении организуют по одной полосе: одна будет вести из центра на улицу Конева, другая — обратно. Транспортные потоки разделили дорожными блоками. На участке установлены дополнительные дорожные знаки.

Как заявлял мэр Вологды Сергей Воропанов, ремонт каждой из двух половин моста будет длиться примерно полгода.

Сегодня вологодские автомобилисты выложили видео одной из первых аварий в месте ремонта моста. Фура с полуприцепом не смогла после аварийного участка выехать на кольцо по улице Конева, зацепила задним колесом бетонный блок, остановилась, в результате чего образовалась пробка.