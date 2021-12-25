Со 2 января в тоннеле улицы Конева останется двухполосное движение

Со 2 января 2022 года начнется ремонт моста через реку Шограш на улице Конева. Как сообщал NewsVo, движение автомобильного транспорта во время ремонта будет затруднено. Администрация города заключила контракт с компаний «Мостостроительный отряд № 61», которая будет проводить ремонт.

Инженерное сооружение представляет собой две стоящие рядом конструкции — левый и правый мост. Ремонт начнется с правой части, которая ведет из центра на улицу Конева. Со 2 января движение транспорта по этой стороне будет полностью ограничено. Транспортный поток перенаправят на левую часть, где будет организовано по одной полосе в каждую сторону.

- Левая половина моста будет разделена на две части железобетонными блоками, также установим дополнительные дорожные знаки. Одна полоса будет вести с Герцена на Конева, другая — в обратную сторону. Соответственно, со 2-го января будет ограничено движение, — говорит представитель подрядной организации Кирилл Кротченко.

Как сообщает пресс-служба администрации города, власти остановились на варианте, при котором будет организовано движение по одной полосе в каждую сторону. В первые дни с момента введения ограничений на участке будут дежурить сотрудники ГИБДД, чтобы контролировать соблюдение автомобилистами ПДД и координировать дорожную обстановку.

Так как количество полос для движения будет уменьшено, советуем автомобилистам выбирать альтернативные пути объезда, — отметил начальник отделения дорожной инспекции отдела ГИБДД УМВД России по Вологде Алексей Иванов.

Объездных путей, по оценкам департамента городского хозяйства, три: через Окружное шоссе, по улице Можайского и через Осановский проезд.

Работы на правой половине моста должны быть завершены в июне 2022 года. Затем подрядчик приступит к ремонту левой части, а движение транспорта в обе стороны будет организовано по обновленному правому участку. Ремонт моста через Шограш продлится до октября 2023 года.