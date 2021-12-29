Ранее спокойная Вологодская область выбилась в ТОП-3 регионов по уровню тревожности

Агентство КРОС подготовило очередное исследование «Национального индекса тревожностей». Из него следует, что за минувший год боязнь россиян заразиться COVID-19 сменилась опасениями из-за вводимых властями ограничений — запрета посещать общественные места без QR-кодов и необходимости вакцинироваться. Страхи, вызванные инфляцией и ростом числа жестоких преступлений, остались далеко позади.

Как пишет сегодня «КоммерсантЪ», если в 2020 году россиян в первую очередь беспокоил риск заражения «короной», то в уходящем году на первое место безоговорочно вышел страх перед введением системы QR-кодов для допуска в общественные места.

Эта фобия занимает лидирующую позицию сразу в 70 регионах, а еще в 12 субъектах входит в топ-3 страхов. Только в самых «невозмутимых» республиках — Дагестане и Ингушетии, а также на Чукотке «QR-паника» уступает место другим тревогам.

По данным КРОС, самые «встревоженные» граждане в 2021 году проживали в Москве, Санкт-Петербурге и Вологодской области. Поводы для опасений у них были одинаковые: коронавирус и инфляция.

Директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев пояснил изданию, что ранее «спокойная» Вологодская область вошла в число лидеров по уровню тревожности из-за бурной реакции жителей на федеральный законопроект о сертификатах иммунного статуса, так называемый «закон о QR-кодах».

«Там прошла акция протеста у здания заксобрания, жители одного из городов области записали видеообращение к президенту, а сотрудники местного общепита даже запустили флешмоб», — прокомментировал попадание Вологодской области в ТОП-3 по уровню тревожности Андрей Лебедев.

Справка: КРОС ранжирует фобии россиян на основе анализа и сопоставления тем, которые освещаются в СМИ и обсуждаются пользователями социальных сетей. Эксперты выводят отдельные и суммарный индексы, а также исследуют тревожности в региональном разрезе. Если какая-то проблема активно тиражируется СМИ, но не находит отклика в соцсетях, то такой страх авторы исследования считают «псевдофобией».