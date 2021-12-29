Ранее спокойная Вологодская область выбилась в ТОП-3 регионов по уровню тревожности

29.12.2021 [Общество]

Агентство КРОС подготовило очередное исследование «Национального индекса тревожностей». Из него следует, что за минувший год боязнь россиян заразиться COVID-19 сменилась опасениями из-за вводимых властями ограничений — запрета посещать общественные места без QR-кодов и необходимости вакцинироваться. Страхи, вызванные инфляцией и ростом числа жестоких преступлений, остались далеко позади.

Как пишет сегодня «КоммерсантЪ», если в 2020 году россиян в первую очередь беспокоил риск заражения «короной», то в уходящем году на первое место безоговорочно вышел страх перед введением системы QR-кодов для допуска в общественные места.

Эта фобия занимает лидирующую позицию сразу в 70 регионах, а еще в 12 субъектах входит в топ-3 страхов. Только в самых «невозмутимых» республиках — Дагестане и Ингушетии, а также на Чукотке «QR-паника» уступает место другим тревогам.

По данным КРОС, самые «встревоженные» граждане в 2021 году проживали в Москве, Санкт-Петербурге и Вологодской области. Поводы для опасений у них были одинаковые: коронавирус и инфляция.

Директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев пояснил изданию, что ранее «спокойная» Вологодская область вошла в число лидеров по уровню тревожности из-за бурной реакции жителей на федеральный законопроект о сертификатах иммунного статуса, так называемый «закон о QR-кодах».

«Там прошла акция протеста у здания заксобрания, жители одного из городов области записали видеообращение к президенту, а сотрудники местного общепита даже запустили флешмоб», — прокомментировал попадание Вологодской области в ТОП-3 по уровню тревожности Андрей Лебедев.

Справка: КРОС ранжирует фобии россиян на основе анализа и сопоставления тем, которые освещаются в СМИ и обсуждаются пользователями социальных сетей. Эксперты выводят отдельные и суммарный индексы, а также исследуют тревожности в региональном разрезе. Если какая-то проблема активно тиражируется СМИ, но не находит отклика в соцсетях, то такой страх авторы исследования считают «псевдофобией».

Тэги: QR - коды, коронавирус, тревожность
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодские синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю декабря
В Вологде нашли потерявшегося подростка
В тоннеле улицы Конева останется двухполосное движение
Жители Вожегодского района в соцсетях рассказывают подробности пожара с гибелью двух девочек
Не дождавшись приезда скорой, житель Вологды повёз в больницу истекавшую кровью жену
Непривитых от коронавируса сотрудников вологодского драмтеатра отстранили от работы без сохранения зарплаты
В Вологде полиция ищет пропавшего подростка
В Череповецком районе введен режим чрезвычайной ситуации
Две маленькие девочки погибли во время пожара в Вожеге 24 декабря
В Вологодском районе столкнулись два КАМАЗа

Похожие новости

Владимир Путин считает, что закон о QR-кодах требует доработки

По словам президента, закон должен быть четким, ясным и понятным

1458
0

Суд не стал арестовывать Елену Воеводину, распылившую дихлофос в здании ЗСО

На этом настаивало следствие, поскольку Воеводина обвиняется в преступлениях против государственной власти

2805
0

В Госдуме между коммунистами и единороссами произошла потасовка перед принятием закона о QR-кодах

Сегодня на пленарном заседании Госдумы закон о QR-кодах в общественных местах был принят

2102
0

Евгений Шулепов отказался голосовать за принятие закона о QR-кодах

Пока его коллеги по ЗСО обсуждают проект закона, сам Шулепов работает в Москве, в попечительском фонде премии Христофора Леденцова

2001
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Власти региона обещают ускорить темпы переселения граждан из аварийного жилья
В Соколе задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на магазины
Вакцина «Спутник V» для носа появится в I квартале следующего года
Заливать лед на череповецких катках будет «Головастик»
В Вологде задержали подозреваемого в серии краж велосипедов и крышек от канализационных люков
С 1 января в Вологодской области повысится плата за капремонт
Адвокат из Санкт-Петербурга отказался от иска к Деду Морозу
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

7002
0
29.12.2021 [БлогоVO]

Мама Юрия Кнорозова, сумевшего расшифровать письменности племени майя, родом из Великого Устюга

274
0
29.12.2021 [Обзор Прессы]

Люди против мусорного полигона. Неновогодняя история

247
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика