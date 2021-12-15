Рестораторы Череповца обратились к губернатору Вологодской области за помощью

15.12.2021 [Общество]

Рестораторы Череповца обратились к губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову, с просьбой отменить систему QR-кодов для посетителей и разрешить работу общепита после 23 часов.

Обращение было опубликовано в Телеграмм-канале «35МЕДИА».

«На территории Вологодской области осуществляют свою деятельность более 500 предприятий общественного питания, в которых трудится более 12 000 человек. Это столовые, кофейни, предприятия быстрого питания, рестораны, бары, центральные производства готовой еды, пекарни, кондитерские, ночные клубы. Все мы — представители индустрии гостеприимства, и то, как развивается культура досуга, гастрономии в нашем регионе, зависит от нас. Более того, развитие туризма невозможно без хороших кафе и ресторанов», — с таких слов начинается обращение череповецких рестораторов к главе региона. 

 В 2020 году представители общепита все столкнулись с распространением вируса COVID-19, который изменил привычный уклад жизни многих людей. Пострадавшей отраслью региона стала сфера общественного питания. Начиная с апреля 2020 года, деятельность организаций общественного питания была ограничена требованиями Роспотребнадзора, периодически вводимыми региональными ограничениями (рассадка в зале не более 1 человека на 4 м², ограничение работы до 22.00, а затем до 00.00, а с ноября 2021 года до 23.00).

«Но самым сильным ударом для нас стал локдаун 2020 года и введение QR-кодов в ноябре 2021 года. Тогда и сейчас выручка упала на 70%. Но если в период локдауна вся страна сидела дома и все понимали, что это необходимая мера, и нам проще было договариваться с арендодателями и поставщиками, то теперь нас рассматривают как сферу бизнеса с большим риском, и контрагенты уже не идут нам навстречу. Мы видим, что QR-коды на посещение ресторанов не введены в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославль предоставил возможность осуществлять свою деятельность не используя их. И это соседние с нами города с населением суммарно более 20 млн человек», — продолжают рестораторы.

они отмечают, что по требованию государства они вакцинировали 80% своих сотрудников и выполняют все установленные Роспотребнадзором требования. 

«Отдельно хотим отметить, что введение системы QR-кодов, помимо вышеизложенного, привело к тому, что все общественное недовольство вылилось на нас. Мы стали для власти защитным буфером. Повторим: мы индустрия гостеприимства, в нашей отрасли это недопустимо. Мы уже потеряли лояльность наших гостей, которую мы завоевывали с таким трудом многие годы», — говорится в обращении.

Рестораторы говорят, что падение выручки кафе и ресторанов, где более 30 посадочных мест составило 50-70% за год, в барах — 80%, ночных клубах — 100%, пекарнях — 30%. Максимальное снижение арендной платы, зафиксированное на рынке, — 20% на текущий месяц.

«Снизить заработную плату своим сотрудникам мы уже не можем, так как потеряем оставшихся специалистов в нашей отрасли. Внутренняя инфляция на продукты и напитки за текущий год составила около 30%, но поднимать цены одновременно с поставщиками мы не можем, так как рискуем потерять гостей. В канун прошлого Нового года многие из нас были вынуждены из-за ограничений по посадке пойти на снижение заработной платы, тем самым оставив семьи сотрудников без денег. В этом году мы рискуем закрыться и оставить людей без работы», — пишут представители общепита. 

Они просят губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова убрать обязательность QR-кодов для посетителей предприятий общественного питания и разрешить работу предприятий общественного питания после 23.00. Отмечая, что сегодня крайне важно соблюдать баланс между ограничительными мерами и сохранением экономической стабильности.

«Снятие ограничения по обязательности QR-кодов при посещении малых и средних предприятий питания позволит сохранить нам стабильную заработную плату и предотвратит уничтожение целой отрасли экономики. Просим Вас поддержать поваров, пекарей, официантов, барменов, кондитеров, мойщиков посуды, бухгалтеров, технологов. У нас у всех есть семьи, дети, пожилые родители», — говорится в письме.

Ранее NewsVO писал, что уведение QR-кодов для предприятий общепита вологодские рестораторы считают катастрофой для отрасли. Ограничительные мероприятия, связанные с системой QR — кодов, в Вологодской области были введены 1 ноября. Справка о вакцинации или о перенесенном COVID-19 стала «зеленой карточкой» для посещения всех массовых мероприятий, включая театры, кинотеатры, фитнес-залы, заведения общепита, музеи, библиотеки и т. д. Без этой справки посещение общественных мест запрещено.  

Тэги: QR-код, рестораны, ограничения

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