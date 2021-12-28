Вологжанин Михаил Суриков заявил о завершении спортивной карьеры

28.12.2021 [Спорт]

Семикратный чемпион мира по MMA вологжанин Михаил Суриков стал серебряным призером чемпионата мира по универсальному бою. Сразу после турнира Михаил объявил о завершении спортивной карьеры, о чём написал на своей страничке в Instagram.

Первенство мира по универсальному бою проходило в Белграде (Сербия) с 20 по 26 декабря. В нём приняло участие около 350 спортсменов из 14 стран.
«Низкий поклон и огромные слова благодарности за поддержку друзьям, тренерскому составу, семье, духовным отцам! Мастер спорта международного класса - это хороший результат! Семикратный Чемпион Мира по боевым единоборствам. Чемпион мира по ММА. 16 мировых рекордов в копилке. Вполне достаточно, чтобы сказать себе - «стоп»! Официально объявляю о завершение СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ! Вешаю перчатки на гвоздьПора полностью переключиться и заняться своим любимым делом - Во благо Мiра.
P.S. К сожалению, в финале меня сняли из-за травмы», - написал Михаил Суриков.

Как сообщал NewsVo, Михаил Суриков - обладатель 16 Мировых рекордов; 17 рекордов России; чемпион мира по ММА; семикратный чемпион мира по боевым единоборствам; чемпион России по универсальному бою; первый в мире боец, который провел 51 поединок без отдыха с разными соперниками. Он также является первым в мире бойцом, завоевавшим наибольшее количество медалей в рамках одного чемпионата мира по смешанным единоборствам. Первый российский боец, включенный в Европейский и Международный Зал славы боевых единоборств. Кроме того, он был представлен к медали «Генералиссимуса А.В. Суворова».

Тэги: Михаил Суриков, боец, Чемпион

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