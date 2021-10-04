Вологодский спортсмен Михаил Суриков представлен к медали «Генералиссимуса А.В.Суворова»

В этом году рекордсмен неоднократно побывал в Донбассе с миротворческой миссией. Там Михаил встречался с ребятами, которые занимаются спортом, рассказал о технике ведения поединка.

«Михаил Суриков проявил силу духа, терпение, выносливость, стремление делать добро на многочисленных встречах с подрастающим поколением Донбасса и России», - говорится в аннотации.

«Мне очень приятно стоять в одном ряду с такими известными людьми, как Герой Советского Союза Владимир Карпов, Герой России Юрий Колесников, лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Геннадий Стрекалов, Заслуженный работник культуры России, лауреат Государственной премии России, полковник Владимир Силкин, актёр, композитор, поэт, сценарист, народный артист России, лауреат Государственной премии России Михаил Ножкин, кинорежиссёр Станислав Говорухин, Николай Дроздов, Сергей Трофимов (Трофим), Владислав Галкин», - написал на своей страничке Михаил Суриков.

Официальное вручение награды состоится 28 октября в Москве.