Железный Михаил

Игорь Бердников

Русский богатырь, с которым готовы подписать контракты крупнейшие иностранные и российские бойцовские лиги, уже зимой может появиться в новом амплуа – героя художественно-документального фильма. Биография спортсмена позволяет сделать ленту, которая по эмоциональному накалу может затмить многие современные спортивные фильмы, сюжеты которых основаны на реальных событиях.

Михаил Суриков с чемпионским поясом

«Буду чемпионом»

В активе вологодского спортсмена 16 мировых и 17 российских рекордов. Михаил - первый российский спортсмен, включённый в Европейский и Международный Зал Славы Воинских Искусств.

О своем чемпионстве Михаил заявил еще в юношестве, когда однажды тренер Николай Желтов после тренировки дал задание воспитанникам держать планку на пресс. «Кто последним опустит ноги, тот будет чемпионом мира», - подзадорил юных спортсменов тренер.

«Я так хотел стать чемпионом мира, что уронил ноги последним. Когда мы потом зашли в раздевалку, парни, которые были постарше меня, говорят: «Что, думаешь, когда-нибудь станешь чемпионом мира? Да из Вологды никто никогда им не станет». Это по спортивному меня сильно зацепило», - рассказал Михаил.

Спортивными единоборствами маленький Миша Суриков начал заниматься с 11 лет. Сначала это были русский рукопашный бой и самбо, потом спортсмен понял, что хочет, как его кумир – киногерой Брюс Ли владеть техниками совершенно разных боевых искусств.

Занятия спортом прервала армия и первая чеченская компания, давшая, по словам Михаила, очень серьезную закалку духа. После службы он решил заняться тренерской работой совместно со своим первым наставником Николаем Желтовым. Сам попутно тоже возобновил тренировки и стал изучать новые виды единоборств.

Тогда стали модными бои без правил. В Россию нам приезжали бразильские тренеры и проводили семинары. Михаил и сам стал выезжать за границу за боевым опытом. Силовую базу он нарабатывал дома, а технику оттачивал в командировках, которые длились по 1 – 2 месяца и заканчивались соревнованиями. Кстати, в первом же заграничном турнире вологжанин одержал безоговорочную победу.

Семейный дуэт Михаила Сурикова с дочерью Ангелиной

Семь медалей

С опытом стали появляться и первые крупные достижения. Михаилу покорилось европейское первенство, затем он стал сильнейшим на чемпионате мира. К тому времени спортсмену было уже 39 лет. В этом возрасте многие уже задумываются о финише спортивной карьеры. Но для Михаила главные победы были еще впереди.

«Следующий чемпионат мира по боевым искусствам проходил в итальянском Милане. Мне звонит тренер и говорит: «Давай выступим по грепплингу». Я ответил, что мне не интересно, потому что я и так уже был чемпионом мира по этому единоборству, - говорит Михаил. – Однако пообещал подумать и перезвонить через неделю».

В назначенное время он перезвонил и шокировал тренера своим ответом. «Я поеду, но выступлю во всех дисциплинах», - заявил спортсмен. Фраза «это еще никто никогда не делал» не переубедила Михаила.

«На турнире практически все думали, что приехал такой русский Ваня, которого после первого же вида можно будет укатать и дать понять, что он просто выскочка. Но мы должны были доказать обратное», - вспоминает Михаил.

В результате одна за одной на груди спортсмена стали появляться медали – золото по грепплингу, серебро по муай-тай и К1, бронзы по боксу, кик-боксингу и грепплингу абсолютке. Последними оставались смешанные боевые искусства – ММА.

«Я к тому времени был уже полностью измотан, уже провел 17 поединков. Сказал тренеру, что сил вообще нет. Но он несколькими фразами внушил уверенность. Последней каплей стало то, что когда вошел в клетку для боя, многие зрители опустили большой палец вниз. Тогда подумал: «вот это, ребята, вы сделали зря», - улыбается спортсмен.

Михаил понимал, что одолеть соперника удушающими или силовыми приемами будет практически невозможно, потому что их физическое состояние было очень разным. Вологжанин начал прессовать соперника тактически. Он держал контроль и не давал итальянскому спортсмену нанести удар. В результате первое место, золото по ММА и чемпионский пояс.

Сейчас Михаил - частый гость радиостанций и телекомпаний

Смертельная битва

Это был первый рекорд Михаила, который сразу же попал в книгу INTERRECORD. После этого в его голове родилась еще более сумасшедшая мысль, которая повергла в шок тренера – провести одновременно 50 боев. Причем, не с учениками, а с такими же подготовленными спортсменами.

Выступление договорились проводить во время турнира в Норвегии. Там Михаила несколько раз переспрашивали, не передумал ли он участвовать в такой схватке? Каждый раз он отвечал, что отказываться не намерен.

Первый бой вологжанин выиграл. Во время второго соперник, не пожав руку, бросился в ноги вологжанина и резко перевел его на татами, ударив спиной. Пришлось с большим трудом выбираться из-под здорового соперника, который еще норовил провести болевой. В результате с травмированной спиной Михаил провел несколько поединков, хотя боль была ужасной. Потом появилось второе дыхание.

«После сороковой схватки мне стало не хватать кислорода, - говорит спортсмен. - Ведь перерывов между поединками не было. Мне разрешалось только пить воду. В результате потерял сознание, правда, всего на пару секунд. Очнулся, вскочил и дальше в бой. Потом, уже после поединков ко мне подходили спортсмены, тренеры и зрители, жали руку и говорили, что не видели такой силы духа. Когда завершилась пятидесятая схватка, тренер предложил провести еще один поединок «на бис». Я уже ничего не смог ответить и только кивнул головой».

После 51-го боя Михаил уже не мог даже стоять. Но нужно было найти силы - весь зал аплодировал стоя. На следующий день была церемония награждения.

«Я с трудом передвигался. У меня болело все – локти, колени, спина – все, что пытались ломать. Даже говорить мог с трудом. Но тогда нужно было выйти с улыбкой и поблагодарить зрителей за их поддержку. Ребята меня подвели за локти, я поклонился и сказал всем «спасибо», - вспоминает Суриков.

После этого боя были новые рекорды, например, отжимание на кулаках на гвоздях, однако про глобальные турниры Михаил пока не думает.

Каждое утро начинается с зарядки

«Наверное, нужно плотно переключаться на тренерскую работу. Мне уже 44 года. Я провожу общественную, тренерскую работу, в духовной семинарии, помогаю на службах отцу Алексею Сорокину, - перечисляет Михаил Суриков. - Ведь на все воля Божья. Главное сейчас понять и не переступить ту грань, когда надо уходить из большого спорта. Но рекорды еще точно будут».